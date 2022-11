Un accord historique de 63 millions de livres sterling à Paris pour résoudre les passages de migrants “ne résoudra pas le problème”, déclare Suella Braverman

Un ACCORD accordant à la France 63 millions de livres sterling supplémentaires pour endiguer la vague de migrants de la Manche ne fonctionnera pas, a-t-on affirmé hier soir.

L’avertissement est venu le jour où le pacte a été signé – et alors que des centaines d’autres demandeurs d’asile arrivaient sur la côte.

Un accord accordant à la France 63 millions de livres sterling pour arrêter le passage des migrants ne fonctionnera pas, a-t-on affirmé hier soir Crédit : PA

Suella Braverman – qui a signé l’accord de Paris avec le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin – a déclaré que cela ne “résoudrait pas le problème” Crédit : PA

Il intervient alors que 853 arrivées ont été enregistrées dimanche Crédit : PA

L’argent sera distribué sur six mois pour des patrouilles supplémentaires – même si les Français ne parviennent pas à arrêter les traversées.

Il ne couvre pas le retour des migrants illégaux en France s’ils parviennent au Royaume-Uni, ni n’oblige les Français à arrêter ceux qu’ils interceptent.

L’ancien ministre conservateur Tim Loughton, député d’East Worthing et de Shoreham, a déclaré que cela pourrait équivaloir à “jeter du bon argent après le mauvais”.

Frank Dhersin, maire de la ville côtière française de Téteghem, a déclaré à Times Radio : “L’Angleterre doit revoir sa politique”.

Il a dit que c’était “trop ​​​​en faveur des immigrés à qui l’on promet de l’argent, des maisons et des emplois”.

Et d’ajouter : « L’Angleterre est le pays le plus attractif en ce moment.

« Quatre-vingt-dix pour cent disent : « Nous voulons aller en Angleterre parce que c’est un grand pays et que ma famille n’est qu’en Angleterre ».

Même la ministre de l’Intérieur Suella Braverman – qui a signé l’accord de Paris avec le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin – a admis qu’elle seule ne « résoudrait pas le problème ».

Il verra une augmentation de 40% de la sécurité des plages, avec plus de patrouilles et de drones espions, et du personnel frontalier britannique en France pour la première fois.

Il tentera également de couper les routes des migrants « en amont » et de briser l’emprise des passeurs à Calais.

Lors du sommet du G20 à Bali, le Premier ministre Rishi Sunak a refusé de garantir que l’accord réduirait les chiffres, mais a exclu l’idée de cartes d’identité pour toute personne cherchant du travail au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, des migrants ont été ramenés à terre à Douvres, après que 853 arrivées ont été enregistrées dimanche.