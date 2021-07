Un accord fiscal mondial sera finalisé très prochainement, selon la finmin allemande

LONDRES – Un accord sur la réforme fiscale mondiale sera finalisé « très bientôt », a déclaré vendredi à CNBC le ministre allemand des Finances Olaf Scholz, ajoutant qu’il espérait que les changements pourraient entrer en vigueur d’ici 2023.

« Nous sommes maintenant vraiment sur la route [to a deal] », a déclaré Scholz à Annette Weisbach de CNBC. « Nous parviendrons à un accord ici au G-20 lorsque les 20 nations seront d’accord sur la même idée d’avoir une taxation minimale mondiale internationale. »

« Ce sera un processus qui se terminera très bientôt », a-t-il ajouté.

La fiscalité est à l’honneur ce week-end alors que les ministres des Finances et les banquiers centraux des 20 économies les plus avancées du monde sont réunis à Venise, en Italie. Leur objectif est de conclure un accord qui obligera les plus grandes multinationales du monde à payer plus d’impôts.

Cela survient après que 130 pays et juridictions ont convenu la semaine dernière de signer une proposition mondiale de taux d’imposition minimum des sociétés que le G-7 a présentée en juin.

En vertu de l’accord, les multinationales pourraient être contraintes de payer un taux d’imposition minimum de 15 % partout où elles opèrent, plutôt que de ne payer la majorité des droits que dans les pays où elles ont leur siège. Cela a permis aux entreprises géantes de transférer leurs bénéfices vers des pays à taux d’imposition très bas ou avec d’autres incitations comptables.