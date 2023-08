Un accord entre les enseignants des écoles secondaires de l’Ontario et la province permettrait d’éviter les grèves (ministère)

Les enseignants des écoles secondaires publiques de l’Ontario ne feront pas grève cet automne, pour garder les élèves en classe, s’ils acceptent un accord proposé vendredi entre la province et leur syndicat.

L’accord – la province l’a qualifié d’« accord de principe » tandis que le syndicat l’a qualifié de « proposition » – verrait les deux parties poursuivre les négociations jusqu’au 27 octobre, date à laquelle elles entameraient un arbitrage exécutoire pour résoudre tous les problèmes restants.

« Cette proposition établit une voie claire à suivre dans cette ronde de négociations qui pourrait éventuellement aboutir à un arbitrage », a déclaré Karen Littlewood, présidente de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (FEESO).

« Si elle est acceptée, la proposition prévoit qu’il n’y aura pas de moyens de pression ni de lock-out au cours de cette ronde de négociations. »

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré que le processus « gardait les élèves en classe et mettait fin à la menace de grèves tant au niveau provincial que local ».

Les présidents des unités de négociation et les négociateurs en chef du syndicat ont voté en faveur de la recommandation de la proposition aux membres, a indiqué le syndicat. Un vote interne sur la proposition aura lieu jusqu’en septembre.

Les syndicats prévoient des votes de grève à l’automne

La nouvelle survient après que la FEESO et la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elles tiendraient des votes de grève cet automne.

Littlewood a déclaré que la proposition donnerait également aux membres d’OSSTF un recours pour « perte de salaire » en vertu d’une loi de restriction salariale connue sous le nom de projet de loi 124. Cette loi de 2019 plafonnait les augmentations de salaire des enseignants et autres travailleurs du secteur public à 1 pour cent par an pendant trois ans.

Elle a été jugée inconstitutionnelle par un tribunal de l’Ontario, mais le gouvernement a fait appel.

Elle a déclaré que la province et le syndicat étaient « loin d’être près » d’un accord.

« Dans le cas où nous ne parvenons pas à le faire à la table, l’affaire sera soumise à l’arbitrage volontaire et exécutoire et un arbitre pourra intervenir et dire : ‘Oui, voici un accord qui est juste pour les travailleurs de l’éducation et juste pour les travailleurs de l’éducation’. pour les étudiants. »

Lecce a déclaré qu’il ferait la même offre aux enseignants du primaire et au syndicat représentant les enseignants du système français.

L’arbitrage contraignant n’est pas une solution universelle : autres syndicats

Dans une déclaration commune vendredi, les syndicats des enseignants du primaire, catholique et français ont déclaré qu’une proposition similaire n’était pas quelque chose qu’ils pouvaient envisager pour le moment.

« Entamer un arbitrage exécutoire à ce stade ne soutiendrait pas les élèves que nous servons dans les écoles primaires et secondaires », indique le communiqué.

Les syndicats affirment que l’arbitrage exécutoire « garantirait pratiquement » que les questions clés portées aux tables de négociation respectives ne seraient pas abordées.