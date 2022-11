Un accord entre le Royaume-Uni et la France pour lutter contre les traversées de petits bateaux dans les “étapes finales”, déclare le n° 10

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La Grande-Bretagne et la France en sont aux “étapes finales” des pourparlers sur un accord visant à lutter contre les traversées non autorisées de la Manche par des migrants dans de petits bateaux, a déclaré Downing Street.

S’exprimant peu après une rencontre entre Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron en marge du sommet de la Cop27 en Égypte, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : “Un accord est en cours de discussion et je pense qu’il est dans sa phase finale”.

Le porte-parole du n ° 10 a déclaré que l’accord potentiel concernait des «opérations conjointes d’application de la loi», mais les deux dirigeants n’ont pas encore convenu d’un calendrier de mise en œuvre.

Il est entendu que l’accord en discussion impliquerait que des agents des forces frontalières soient postés dans des salles de contrôle en France pour agir en tant qu’observateurs des opérations visant à empêcher l’embarquement de petits bateaux à travers la Manche. Les agents britanniques ne seraient pas impliqués dans les patrouilles sur les plages ou dans la lutte directe contre les gangs de contrebande.

M. Sunak s’est dit plein “d’optimisme” quant à l’accord de coopération avec la France et d’autres pays de l’UE pour lutter contre la “migration illégale” – affirmant que cela avait été “génial” de discuter de la question avec M. Macron.

Le Premier ministre, qui a également discuté du sujet avec la nouvelle dirigeante d’extrême droite italienne Giorgia Meloni lors de la Cop27, a déclaré qu’il y avait “une opportunité pour nous de travailler en étroite collaboration, non seulement avec les Français mais aussi avec d’autres pays”.

M. Sunak n’a donné aucun détail sur les plans de lutte contre le trafic de personnes lundi – mais a suggéré qu’il y aurait d’autres mesures pour “empêcher les gens de venir illégalement” dans les semaines à venir.

Le Premier ministre a dit : “Je pars [summit] avec une confiance et un optimisme renouvelés qu’en travaillant avec nos partenaires européens, nous pouvons faire la différence, relever le défi de la migration illégale et empêcher les personnes d’entrer illégalement.

M. Sunak voudrait convenir d’objectifs pour arrêter les bateaux, ainsi qu’un nombre minimum d’officiers français patrouillant sur les plages. Il aurait également espéré que des officiers des forces frontalières britanniques puissent être déployés en France.

Pressé d’obtenir des détails sur les accords de coopération avec la France et d’autres, M. Sunak a déclaré: “Vous entendrez plus de détails dans les semaines à venir, au fur et à mesure que ces conversations auront lieu entre toutes nos équipes.”

Le Premier ministre a ajouté : « Je veux être honnête avec les gens, c’est une question complexe. Ce n’est pas une solution simple qui va le résoudre du jour au lendemain. Il y a une gamme de choses que nous devons faire… Il y a une gamme de choses que nous allons agir aussi rapidement que possible.

M. Sunak a également défendu sa secrétaire à l’intérieur, Suella Braverman, contre la surpopulation au centre de traitement de Manston dans le Kent – ​​où plus de 4 000 personnes ont été détenues dans une installation d’une capacité de 1 600 personnes.

Le Premier ministre a affirmé que Mme Braverman “s’assurait en fait que nous réduisions les effectifs à Manston”, malgré de multiples affirmations, elle avait ignoré les conseils juridiques sur la nécessité de transférer les personnes dans un logement approprié.

Plus tôt lundi, le ministre du Cabinet, Grant Shapps, a été interrogé sur la légalité de la détention de demandeurs d’asile pendant plusieurs semaines au centre de Manton mis en place pour détenir des personnes pendant seulement 24 heures – admettant que le gouvernement avait été “en danger” d’enfreindre la loi.

M. Shapps – qui a été ministre de l’Intérieur pendant six jours le mois dernier – a suggéré que Mme Braverman “continuait” à agir sur les conseils juridiques des responsables, malgré les affirmations selon lesquelles elle l’aurait rejeté.

Il a déclaré à Sky News: “Nous devons faire attention à ne pas enfreindre la loi nous-mêmes en détenant des personnes qui peuvent être à l’extérieur … C’est vraiment juste une question de s’assurer que nous agissions dans le cadre de la loi, et c’est quelque chose que le le secrétaire à l’intérieur continue de le faire maintenant.

Cela survient alors qu’un allié de haut rang de M. Macron a déclaré aux Brexiteers qu’ils devaient “faire face à la réalité” sur les conséquences d’une sortie de l’UE. Nathalie Loiseau a déclaré que ceux qui se plaignaient de l’accord signé par la Grande-Bretagne n’avaient pas proposé d’alternances.

On a demandé à M. Shapps plus tôt lundi pourquoi le gouvernement n’avait pas veillé à ce qu’il y ait un accord de retour sur les demandeurs d’asile déboutés dans l’accord commercial post-Brexit avec l’UE. Il a dit à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : “L’Europe avait ses propres lignes rouges… ce n’était vraisemblablement pas possible.”