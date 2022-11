Un accord de paix surprise pourrait mettre fin à la guerre civile en Éthiopie

L’un des conflits les plus meurtriers et des pires crises humanitaires au monde pourrait toucher à sa fin.

Mercredi, le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) sont parvenus à un accord pour arrêter définitivement les hostilités dans une guerre civile qui a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé des millions de personnes, poussé des régions du nord au bord de la famine et changé la position de l’Éthiopie au sein de la communauté internationale.

Bien que l’annonce ait été un développement inattendu et bienvenu dans le conflit de deux ans, des questions demeurent – notamment si toutes les parties impliquées s’engageront à l’accord de paix, les mécanismes de mise en œuvre et le rôle des autres acteurs armés, y compris le gouvernement érythréen.

“Les deux parties au conflit éthiopien ont officiellement convenu de la cessation des hostilités ainsi que d’un désarmement systématique, ordonné, sans heurt et coordonné”, a annoncé hier Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria qui travaille maintenant à la médiation des conflits en Afrique. , près de deux ans exactement après le début des hostilités en novembre 2020.

L’accord appellerait au désarmement complet des forces du Tigré dans les 30 jours, les dirigeants se réunissant dans les cinq jours pour trier les détails. Les forces éthiopiennes prendront également le contrôle des installations fédérales et des principales infrastructures du Tigré. (Bien que l’accord officiel n’ait pas encore été rendu public, plusieurs médias en ont obtenu une copie jeudi.)

Jeudi, Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a célébré l’accord en disant : « La proposition de paix de l’Éthiopie a été acceptée à 100 % ». Dans un déclaration sur TwitterAbiy a promis que l’engagement de son gouvernement en faveur de la paix “reste inébranlable”.

L’accord, fruit de huit jours de pourparlers de paix en Afrique du Sud entre les deux parties et parallèlement des négociateurs de l’Union africaine comme Obasanjo, ont surpris le monde.

Bien qu’une panne d’Internet et des médias, imposée par le gouvernement d’Abiy au début des hostilités, ait rendu la vérification des informations au Tigré difficile, voire impossible, des dizaines de milliers de personnes auraient été tuées dans les combats au Tigré, tandis que des centaines de milliers ont été déplacées. du Tigré et des régions voisines d’Afar et d’Amhara, selon les Nations Unies. Des millions de personnes ont désespérément besoin d’aide humanitaire, notamment de nourriture et de soins médicaux.

Et la violence dans la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, s’était poursuivie à l’approche des pourparlers, ce qui rendait une résolution de plus en plus improbable. Un précédent cessez-le-feu humanitaire, négocié en mars de cette année, a été rompu en août, et les efforts diplomatiques américains pour arrêter les combats avaient échoué début septembre, lorsque la violence au Tigré a de nouveau augmenté, avec un impact particulièrement dévastateur sur les civils tigréens. Au cours de cette vague de combats, environ 500 000 personnes ont été chassées de chez elles ; Les forces gouvernementales éthiopiennes ont frappé un camion de nourriture de l’ONU et des frappes aériennes ont frappé un centre pour réfugiés près de la frontière avec l’Érythrée, tuant au moins 50 personnes, a rapporté le New York Times.

Les détails du processus de paix sont jusqu’à présent rares ; le TPLF a accepté de désarmer et de réintégrer l’armée du gouvernement fédéral et le gouvernement a promis de soutenir les efforts humanitaires, mais d’autres questions, telles que le rôle de l’armée érythréenne, qui a soutenu les forces éthiopiennes, et d’autres groupes armés impliqués dans le le conflit n’a pas encore été résolu.

Certaines parties de l’accord peuvent être difficiles à mettre en œuvre ; Des experts régionaux ont déclaré au New York Times que les dirigeants tigréens pourraient avoir du mal à vendre les volets désarmement de l’accord rapporté. Le négociateur en chef du Tigré, Getachew Reda, a noté que l’accord contenait des “concessions douloureuses” pour les Tigréens, notamment la remise au gouvernement fédéral du contrôle de “toutes les installations, installations et infrastructures majeures… dans la région du Tigré”.

Obasanjo a semblé reconnaître le travail important qui reste à faire pour assurer la paix en Éthiopie. “Ce moment n’est pas la fin du processus de paix”, a-t-il déclaré mercredi. “La mise en œuvre de l’accord de paix signé aujourd’hui est essentielle à son succès”, a-t-il ajouté, bien que les mécanismes de mise en œuvre soient encore opaques.

Le conflit s’est arrêté, mais les blessures sont profondes

Le conflit au Tigré a commencé en novembre 2020, après deux ans de tension entre les dirigeants tigréens et le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a été élu à son poste en 2018 après près de 30 ans de domination politique tigréenne. Bien que les Tigréens soient un groupe ethnique minoritaire en Éthiopie, le TPLF a d’abord consolidé le pouvoir sous le régime autocratique de Meles Zenawi, au détriment de groupes ethniques plus larges comme les populations oromo, amhara et somaliennes ; L’Éthiopie sous la direction du Tigré a également combattu un conflit gelé de faible niveau au cours des deux décennies suivantes avec l’Érythrée voisine.

En 2019, Abiy a remporté le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin aux hostilités avec l’Érythrée et pour avoir institué des réformes nationales telles que la suppression de la censure de la presse, la libération des prisonniers politiques et l’autorisation des groupes d’opposition politique. Malgré ces réalisations, cependant, les progrès démocratiques de l’Éthiopie se sont rapidement détériorés après que le gouvernement d’Abiy a retardé à plusieurs reprises les élections nationales et prolongé son mandat au pouvoir en juin 2020, comme l’a expliqué le Council on Foreign Relations. Les dirigeants tigréens ont organisé des élections locales malgré les retards, renforçant le pouvoir du TPLF dans la région – et ont averti le gouvernement fédéral de ne pas intervenir ou de risquer de déclencher un conflit.

Abiy a envoyé des troupes de la Force de défense nationale éthiopienne (ENDF) au Tigré le 4 novembre 2020, après avoir accusé le TPLF d’avoir attaqué un dépôt militaire national d’armes. Au cours des mois suivants, le conflit de bas niveau s’est transformé en guerre civile; Les troupes érythréennes se sont jointes au gouvernement fédéral, bien qu’Abiy ait initialement nié leur présence au Tigré. Ils, ainsi que les troupes de l’ENDF, les Forces de défense du Tigré (TDF) et les alliés de la TDF, l’Armée de libération d’Oromo, ont été accusés de cibler des civils.

Les informations sur la situation humanitaire au Tigré et les contours du conflit ont été difficiles à obtenir ; Abiy a institué une coupure d’Internet et des médias dans la région au début de la guerre, rendant difficile la vérification des sites d’attaque ou du nombre de victimes. Un blocus du gouvernement fédéral de la région a commencé en juin 2021, après que le TPLF a repris le contrôle de la région aux forces fédérales; depuis lors, à l’exception d’un bref sursis au début de cette année, les Tigréens ont souffert d’un manque désespéré de produits de première nécessité comme la nourriture, le carburant et les fournitures médicales.

L’Éthiopie dans son ensemble et le Tigré en particulier ont certaines des perspectives d’insécurité alimentaire les plus graves au monde, selon le système d’alerte précoce contre la famine ; cela est dû à une combinaison de faibles niveaux de précipitations, d’instabilité limitant l’activité agricole et de facteurs d’approvisionnement extérieurs – en particulier la guerre en Ukraine. Depuis le début de l’invasion russe, des pays comme l’Éthiopie qui dépendent des céréales ukrainiennes pour nourrir leurs populations ont souffert du blocus russe de la mer Noire.

Que ce passe t-il après?

Dans son annonce de mercredi, Obasanjo a promis “le rétablissement de l’ordre public, la restauration des services, un accès sans entrave aux fournitures humanitaires, la protection des civils”, une reconnaissance apparente des conséquences désastreuses de la guerre pour les populations civiles du Tigré.

Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué l’annonce comme “une première étape cruciale” pour mettre fin à la guerre, tout en notant les graves dommages que la guerre a causés à la population civile du Tigré. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 5,2 millions de personnes au Tigré ont besoin d’une aide humanitaire au Tigré, et 3,8 millions ont besoin de soins de santé, le chef de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, qualifiant la situation de “pire crise humanitaire au monde”.

Bien que l’accord de paix promette un accès sans entrave à l’aide humanitaire, Ghebreyesus a exprimé ses inquiétudes lors d’un point de presse mercredi concernant l’ampleur des besoins.

« Un grand nombre de personnes déplacées arrivent maintenant ou se dirigent vers la capitale régionale de Mekelle », a-t-il déclaré. « La plupart des agences des Nations Unies et des ONG ont désormais quitté les villes du nord-est de la région pour des raisons de sécurité. Certains partenaires de santé ont fermé leurs portes parce qu’ils ne peuvent pas accéder aux fonds, au carburant et aux autres fournitures dont ils ont besoin pour servir la communauté », ce qui fait craindre que l’infrastructure d’aide nécessaire ne devienne pas disponible aussi rapidement qu’elle est nécessaire.

Le rôle de l’Érythrée dans le processus de paix n’est pas clair non plus; bien que les troupes érythréennes combattent aux côtés des troupes de l’ENDF depuis presque le début du conflit et aient été accusées de crimes graves dans les hostilités, ni elles ni les forces régionales comme l’Armée de libération d’Oromo, qui s’est alliée aux TDF, n’étaient représentées aux pourparlers , a rapporté Reuters.

“Nous avons encore des questions sur l’accord”, a déclaré à Reuters un Tigréen d’Addis-Abeba. « Nous n’avons rien entendu à propos de l’Érythrée. J’espère que ce sera dans les détails.

UN déclaration Abiy publiée sur Twitter était également opaque; le Premier ministre a remercié l’Union africaine et les négociateurs d’avoir négocié l’accord, mais n’a pas reconnu les graves souffrances causées par le conflit, ni aucune des causes sous-jacentes de la guerre. La seule mention de combats est tangentielle; la conclusion de la déclaration d’Abiy remercie “les braves membres des Forces de défense nationale éthiopiennes” et le peuple éthiopien qui “[with]a résisté à une période de test.

Avec si peu de détails, il est difficile de savoir exactement comment la paix peut être atteinte ; c’est une chose de “faire taire les armes” et d’accepter le désarmement, mais c’en est une autre de désarmer pacifiquement et de changer le contrôle du territoire, sans parler statuer sur un processus de vérité et de réconciliation et parvenir à une compréhension nationale de ce qui s’est passé et pourquoi. Un tel processus, bien que douloureux, peut être essentiel pour remédier aux graves failles dans le tissu d’une société et au moins jeter les bases de formes alternatives de règlement des différends – en dehors de la violence et des conflits armés.