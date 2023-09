Un accord de « normalisation » entre Israël et l’Arabie Saoudite est à portée de main, a déclaré Netanyahu à Biden | Benjamin Netanyahou Actualités

Benjamin Netanyahu s’est dit convaincu qu’un accord « historique » négocié par les États-Unis pour établir des relations diplomatiques formelles entre Israël et l’Arabie saoudite pourrait être conclu, alors que le Premier ministre israélien s’est entretenu avec le président américain Joe Biden.

La réunion en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York mercredi était la première entre les deux dirigeants depuis le retour de Netanyahu au pouvoir à la fin de l’année dernière.

L’administration Biden a fait pression pour établir des liens formels entre Israël et l’Arabie saoudite, deux principaux alliés des États-Unis au Moyen-Orient.

« Je pense que sous votre direction, Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite », a déclaré le Premier ministre israélien à Biden avant leurs entretiens.

« Je pense qu’une telle paix contribuerait grandement à la fin du conflit israélo-arabe, à la réconciliation entre le monde islamique et l’État juif, et à une véritable paix entre Israël et les Palestiniens. C’est quelque chose à notre portée.

Les discussions ont eu lieu alors qu’Israël continue d’intensifier la violence contre les Palestiniens dans les territoires occupés, suscitant les critiques des défenseurs des droits palestiniens qui ont exhorté Biden à tenir Israël pour responsable de ses abus.

Mais mercredi, le président américain a qualifié Netanyahu d’« ami » et a fait l’éloge d’Israël.

« Vous m’avez entendu dire à plusieurs reprises : s’il n’y avait pas Israël, nous devrions en inventer un, et je le pense sincèrement », a déclaré Biden.

Il a également salué l’initiative récemment annoncée visant à créer un corridor économique entre l’Inde et l’Europe, notamment par chemin de fer passant par l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël. «C’est une grosse affaire», a-t-il déclaré.

Peu d’États arabes ont reconnu Israël depuis sa création en 1948, mais l’administration de l’ancien président américain Donald Trump a contribué à conclure des accords pour établir des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc en 2020.

Le Soudan a également accepté de rejoindre les soi-disant accords de normalisation, connus sous le nom d’accords d’Abraham.

Alors que les dirigeants israéliens appellent à un pacte similaire avec l’Arabie saoudite, les responsables saoudiens ont déclaré que Riyad s’en tenait à l’Initiative de paix arabe. Ce plan conditionne la normalisation avec Israël à son retrait des territoires arabes et à la création d’un État palestinien, ainsi qu’à la recherche d’une « solution équitable » au sort des réfugiés palestiniens.

En plus de la campagne de normalisation, l’administration Biden fait pression pour inclure Israël dans son programme d’exemption de visa, qui permettrait aux Israéliens de voyager sans visa aux États-Unis malgré les inquiétudes concernant les mauvais traitements infligés par Israël aux Palestiniens américains.

Malgré leur alliance continue, les relations américano-israéliennes ont été marquées par de récentes frictions entre Biden et Netanyahu.

Le président américain s’est publiquement opposé à Netanyahu plus tôt cette année au sujet de la volonté du Premier ministre israélien de réformer le système judiciaire israélien, une mesure qui, selon ses détracteurs libéraux, affaiblirait l’État de droit dans le pays.

Mercredi, Biden a fait allusion au projet judiciaire de Netanyahu, suspendu depuis des mois. « Aujourd’hui, nous allons discuter de certaines des questions difficiles », a déclaré Biden.

« Et cela implique de défendre les valeurs démocratiques qui sont au cœur de notre partenariat, y compris les freins et contrepoids dans nos systèmes et de préserver la voie vers une solution négociée à deux États. »

Parallèlement, le gouvernement américain a critiqué la volonté d’Israël d’étendre les colonies illégales en Cisjordanie occupée, ainsi que les commentaires racistes des ministres ultranationalistes du cabinet de Netanyahu.

Biden n’a pas non plus invité Netanyahu à une visite officielle à la Maison Blanche, ce qui a suscité des critiques de la part des républicains américains et des spéculations sur les tensions entre les deux dirigeants.

Mais les responsables américains soulignent régulièrement que le soutien américain à Israël, que les principaux groupes de défense des droits de l’homme accusent de maintenir un système d’apartheid contre les Palestiniens, est inébranlable. Israël reçoit chaque année au moins 3,8 milliards de dollars d’aide militaire américaine.

Dans un reportage mercredi depuis le siège de l’ONU, le rédacteur diplomatique d’Al Jazeera, James Bays, a déclaré qu’une rencontre avec Netanyahu était une « patate chaude » pour l’administration Biden.

« Le compromis… n’était pas d’avoir la réunion à la Maison Blanche mais en marge [of the UNGA] ici », a déclaré Bays.

Alors que les deux dirigeants se rencontraient, des manifestants juifs américains et israéliens protestaient à New York.

Les manifestants – dont plusieurs brandissaient des drapeaux israéliens – se sont rassemblés « pour exprimer leurs objections » au projet de réforme judiciaire, a rapporté Kristen Saloomey d’Al Jazeera.

« Beaucoup de [demonstrators] avec qui j’ai parlé, ils ne pensent même pas que Biden devrait rencontrer Netanyahu », a-t-elle ajouté.