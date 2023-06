Un accord de drogue a probablement déclenché une fusillade de masse à Denver après la victoire des Nuggets en NBA, selon la police

DENVER (AP) – Une fusillade dans le centre-ville de Denver au milieu de fans célébrant la première victoire des Nuggets au championnat NBA a probablement été déclenchée par un trafic de drogue qui a mal tourné, a déclaré la police mardi. Les violences ont fait 10 blessés, dont une des deux personnes interpellées en lien avec la fusillade.

Tous les blessés – neuf hommes, une femme – devraient survivre, dont cinq ou six personnes qui, selon la police, n’étaient pas impliquées dans le trafic de drogue, a déclaré le chef Ron Thomas lors d’une conférence de presse. Il a déclaré que 20 balles avaient été tirées sur les lieux, à environ un mile de Ball Arena où les Nuggets ont vaincu le Miami Heat lundi soir.

Au total, cinq armes de poing ont été trouvées par les enquêteurs, mais des tests doivent encore être effectués pour déterminer si elles ont été utilisées lors de la fusillade, a déclaré le chef de la police. Une « quantité importante » de pilules de fentanyl présumées a également été trouvée sur les lieux, a déclaré le commandant Matt Clark, ainsi que de l’argent.

Sur les 10 personnes transportées à l’hôpital, quatre ont subi une intervention chirurgicale d’urgence en même temps au Denver Health Medical Center. Cinq étaient encore là mardi après-midi, tous dans un état passable, a précisé le Dr Eric Campion, chirurgien traumatologue.

La victoire des Nuggets a attiré des milliers de personnes dans le centre-ville et la fusillade s’est produite alors que la célébration se terminait après minuit, ont annoncé les autorités. Pourtant, des centaines de policiers étaient massés dans le secteur lorsque les coups de feu ont éclaté.

Scott D’Angelo diffusait en direct les célébrations lorsqu’il a entendu plusieurs bruits forts l’un après l’autre, déclenchant un pandémonium alors que les gens plongeaient pour se mettre à l’abri ou sautaient par-dessus des barricades en ciment. Des policiers en tenue anti-émeute se sont baissés et ont sorti leurs armes tout en criant pour que les gens trouvent un abri.

Accroupi sur le sol, l’homme de 58 ans a déclaré que ses bras tremblaient de nervosité et qu’il sentait venir une crise d’asthme. Il a entendu une voix féminine à moins de 3 mètres crier de douleur. Une autre victime se trouvait juste au-delà de la première, a déclaré D’Angelo, alors que les agents se précipitaient pour prodiguer des soins.

Une vidéo de surveillance aérienne de la ville sans audio diffusée par la police a montré des agents se dirigeant vers la scène apparente de la fusillade après que des coups de feu ont été entendus.

Les tirs ont cessé après environ 20 secondes, a déclaré D’Angelo après avoir consulté ses images, qu’il a remises aux enquêteurs. À l’arrivée des ambulances, D’Angelo a vu des douilles à seulement quelques mètres de l’endroit où il s’était laissé tomber au sol.

Les autorités enquêtaient toujours sur le nombre de personnes impliquées dans la fusillade. Deux hommes sont soupçonnés d’être des criminels à qui il est interdit d’avoir une arme à feu, a déclaré Clark, le commandant de la police. Aucun des deux hommes n’avait encore d’avocat répertorié comme les représentant dans les archives judiciaires.

L’un des hommes a fui les lieux malgré ses blessures et a été arrêté à plusieurs pâtés de maisons avec une arme de poing et du fentanyl. L’autre a été arrêté dans une voiture dans un parking en face de la fusillade après que la police a trouvé une arme à feu cachée dans son plancher, a déclaré Clark. Personne dans la voiture n’a été blessé, a-t-il dit.

Les coups de feu ont éclaté dans le quartier LoDo du centre-ville de Denver, connu pour ses restaurants et sa vie nocturne. La bande jaune de la police avait bouclé la zone dans la nuit de mardi alors que les enquêteurs avec des lampes de poche parcouraient la scène, qui était parsemée de marqueurs de preuves et de ce qui semblait être des détritus laissés par les célébrations, y compris un scooter électrique et un vélo de location vert.

D’Angelo a déclaré qu’il se sentait « un peu engourdi » après avoir été témoin d’une fusillade de masse.

« Cibler quelqu’un et tirer sans discernement sur des passants innocents, même en essayant d’y penser, c’est comme – j’ai une énorme émotion, beaucoup de sentiments que je ne peux vraiment pas expliquer », a-t-il déclaré.

La fusillade s’est produite dans la même zone où les fans ont célébré la victoire de l’équipe de hockey de l’Avalanche du Colorado l’an dernier sans aucun problème sérieux. Thomas a déclaré que la police avait fait des préparatifs similaires pour le possible championnat des Nuggets.

« Ce que nous n’aurions pas pu prévoir, c’était un trafic de drogue en plein milieu d’une célébration », a déclaré Thomas.

L’histoire a été mise à jour pour corriger le fait que le suspect était l’une des 10 personnes abattues sur les lieux, selon la police.

Jesse Bedayn et Colleen Slevin, Associated Press