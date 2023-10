Un accord de dernière seconde évitera probablement une fermeture du gouvernement alors que le monde des affaires se réjouit

Dans un revirement surprenant après plusieurs jours où une fermeture semblait presque inévitable, le Congrès a agi rapidement samedi pour éviter un déficit de financement du gouvernement et repousser la lutte des dépenses de Washington jusqu’à la fin de l’automne.

Après un dernier retard samedi soir sur le financement de l’Ukraine, le vote final a eu lieu au Sénat à trois heures de la date limite de minuit. Le vote majoritairement bipartisan de 88 contre 9 envoie la mesure au bureau du président Biden pour sa signature.

« J’ai de très bonnes nouvelles pour le pays », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. « Le gouvernement restera ouvert ».

Les chefs d’entreprise s’inquiètent des dommages économiques qui pourraient résulter d’un arrêt prolongé, certains se réjouissant rapidement de la nouvelle.

Le PDG de Business Roundtable, Joshua Bolten, a publié samedi une déclaration peu après le vote final disant « nous remercions les membres du Congrès d’avoir travaillé ensemble pour empêcher une fermeture et encourageons la Chambre et le Sénat à adopter une mesure de dépenses à long terme dès que possible ».

La percée a eu lieu samedi matin lorsque le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a brusquement changé de cap et a proposé un projet de loi avec appel bipartisan samedi après-midi. Le Mesure de 71 pages a adopté la Chambre par une écrasante majorité de 335 voix contre 91, avec 90 républicains et 1 démocrate votant non.

« J’ai essayé par tous les moyens possibles » pour négocier avec les républicains d’extrême droite, a déclaré McCarthy lors d’une conférence de presse samedi, ajoutant qu’en fin de compte « je voulais faire partie d’un groupe conservateur qui fait avancer les choses ».

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, écoute lors d’une conférence de presse après l’adoption à la Chambre d’une résolution continue de 45 jours pour éviter une fermeture. (Nathan Howard/Getty Images)

Le président Biden a fait l’éloge du projet de loi peu de temps après que son adoption finale a été assurée et devrait le signer dès que possible, ce qui signifie que le projet de loi sera presque certainement adopté avant que les coûts économiques d’une fermeture ne commencent à augmenter à partir de lundi matin.

« C’est un soulagement et une bonne nouvelle que nous n’aurons pas de fermeture du gouvernement ; cela n’aurait pas dû être aussi compliqué », a déclaré Maya MacGuineas, présidente du Comité pour un budget fédéral responsable, dans un communiqué.

L’histoire continue

« Le défi est maintenant de faire en sorte que cela ne se reproduise pas dans six semaines », a-t-elle ajouté.

Margaret Spellings, présidente et directrice générale du Bipartisan Policy Center, a ajouté dans sa propre déclaration qu’« une nouvelle crise budgétaire qui aurait causé souffrance et incertitude aux ménages américains et à l’économie a été évitée grâce à l’adoption bipartite d’un accord de financement à court terme ». « .

Le projet de loi de dernière seconde semble également destiné à éviter un double coup dur potentiel pour l’industrie aéronautique. Cela permettra d’éviter à la fois une fermeture – qui aurait pu entraîner un allongement des lignes de sécurité en obligeant les agents de la TSA à travailler sans salaire – et d’éviter une interruption de l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA), également imminente ce week-end.

Le projet de loi de dernière minute comprend un texte visant à retarder la fermeture et autorise également à nouveau temporairement la FAA pour une durée encore plus longue, jusqu’à la fin de l’année, afin de donner aux législateurs plus de temps pour travailler sur les deux questions.

Les dirigeants du House Transportation Committee – les représentants Sam Graves (R-Mo.) et Rick Larsen (D-Wash.) ont publié une déclaration affirmant que l’accord était « vital pour garantir le fonctionnement sûr et efficace du système aéronautique américain ». mais en soulignant qu’une autorisation à long terme pour la FAA serait également nécessaire.

Le projet de loi ne prévoit pas d’argent supplémentaire pour l’Ukraine – un point de friction important ces dernières semaines pour les Républicains de la Chambre – mais comprend 16 milliards de dollars pour les efforts de secours en cas de catastrophe. Le Fonds de secours en cas de catastrophe de la FEMA était déjà à court d’argent et était devrait être encore perturbé dans des endroits comme la Floride (à la suite d’un récent ouragan) et Maui (à la suite d’incendies de forêt) par la fermeture.

« Les républicains du Sénat restent déterminés à aider nos amis en première ligne », a déclaré samedi soir le leader de la minorité parlementaire, Mitch McConnell, ajoutant « je suis convaincu que le Sénat accordera une aide urgente supplémentaire à l’Ukraine plus tard cette année ».

McCarthy a également abandonné ses efforts visant à réduire les dépenses publiques pour l’instant – la mesure de samedi maintenant le financement aux niveaux actuels – ainsi que les efforts du Parti républicain pour adopter des dispositions frontalières dans le cadre de tout accord.

Mais même si les observateurs économiques ont poussé un soupir de soulagement en constatant qu’une menace pour l’économie est désormais écartée, les premiers signes indiquent que les batailles en matière de dépenses sont presque certaines de reprendre à l’approche de Thanksgiving, lorsqu’une fermeture du gouvernement pourrait redevenir une menace en novembre. 17.

D’ici là, McCarthy semble également susceptible d’être confronté à une contestation de sa présidence de la part d’au moins certains des républicains qui ont voté contre son passage à la dernière seconde au bipartisme.

L’un des votes négatifs sur le projet de loi était le représentant Andy Biggs (R-Arizona) qui accusé McCarthy de céder aux démocrates, ajoutant « Devrait-il rester président de la Chambre ? »

« Sommes-nous sûrs que Hakeem Jeffries n’est pas l’orateur ? » ajouté un autre GOP non vote, le représentant Matt Rosendale (R.-Mont.) en référence au leader démocrate.

« Si quelqu’un veut supprimer [me] parce que je veux être l’adulte dans la pièce, allez-y et essayez », a rétorqué McCarthy.

Cette publication a été mise à jour.

Ben Werschkul est correspondant de Yahoo Finance à Washington.

