Un accord de 217 000 hectares près de Prince George crée le plus grand boisé des Premières Nations de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Une Première nation de la région de Prince George a conclu un accord avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui marque la plus grande licence de terres boisées des Premières nations de l’histoire de la Colombie-Britannique.

La Première Nation Lheidli T’enneh aura des droits exclusifs de récolte de bois sur environ 217 312 hectares dans les territoires de la Nation à l’est de Prince George, sur les côtés nord et sud du corridor de la route 16, connu sous le nom de FNWL N2E.

Le plan de gestion de la FNWL soutient le pouvoir décisionnel sur la planification, le développement, la récolte et l’utilisation culturelle des ressources en bois dans la région.

« Notre nouveau permis d’exploitation forestière des Premières Nations nous permettra d’atteindre une plus grande certitude économique et la capacité d’agir sur nos priorités en matière d’intendance forestière, notamment en soutenant l’augmentation des populations d’orignaux, qui est une source de nourriture traditionnelle pour nos membres. Nous continuerons de travailler avec notre industrie forestière locale pour atteindre ces objectifs et nous remercions le gouvernement de la Colombie-Britannique de croire en notre vision et en notre capacité à gérer nos ressources forestières », a déclaré la chef Dolleen Logan de la Première Nation Lheidli T’enneh.

L’accord a été négocié en 2021 à une table de négociation établie par la Première Nation Lheidli T’enneh et le gouvernement de la Colombie-Britannique.

Selon une déclaration du gouvernement de la Colombie-Britannique, “le tableau reflète les engagements partagés par les deux gouvernements à travailler ensemble dans le respect et la coopération dans un esprit de réconciliation continue”.

« La province a entendu haut et fort que les Premières nations de la Colombie-Britannique veulent jouer un rôle plus important dans le secteur forestier et dans la gestion durable des forêts. C’est pourquoi nous nous engageons dans un dialogue de gouvernement à gouvernement qui tient compte des droits inhérents, de la diversité des intérêts et des valeurs des communautés autochtones », a déclaré Katrine Conroy, ministre des Forêts.

« L’accord d’aujourd’hui est un réel progrès vers une réconciliation significative et le respect de notre engagement à créer de nouvelles opportunités pour les peuples autochtones en doublant le nombre de tenures forestières remplaçables détenues par les Premières Nations.

Le nouvel accord verra l’assise foncière brute N2E augmentée d’environ 206312 hectares.

