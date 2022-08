Un accord d’audit sino-américain pourrait éviter des radiations massives d’actions

Le régulateur américain de l’audit a déclaré vendredi qu’il avait signé un accord avec les régulateurs chinois, faisant un premier pas vers l’inspection et l’enquête des cabinets comptables enregistrés en Chine et à Hong Kong.

Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) a déclaré qu’il s’agissait de l’accord le plus détaillé et normatif jamais conclu par le régulateur avec la Chine.

Les régulateurs américains demandent depuis longtemps l’accès aux documents d’audit des sociétés chinoises cotées aux États-Unis, mais Pékin hésite à laisser les régulateurs étrangers inspecter les cabinets comptables, invoquant des problèmes de sécurité.

Cette décision marque un dégel majeur dans les relations commerciales américano-chinoises et sera un énorme soulagement pour des centaines d’entreprises et d’investisseurs chinois qui ont investi des milliards de dollars dans les entreprises qui ont une chance de conserver l’accès aux marchés de capitaux les plus profonds du monde.

Vendredi, 163 entreprises, dont Alibaba (BABA), JD.com (JD) et Nio (NIO) avaient été identifiées par le régulateur américain comme faisant face à des risques d’interdiction commerciale pour non-respect des exigences d’audit.

Dans un communiqué, le PCAOB a déclaré que l’accord lui permettrait “à sa seule discrétion de sélectionner les entreprises, les missions d’audit et les violations potentielles qu’il inspecte et enquête – sans consultation ni contribution des autorités chinoises”.

Le régulateur américain a ajouté que ses inspecteurs seraient en mesure de “visualiser les documents de travail d’audit complets avec toutes les informations incluses et que le PCAOB conserverait les informations nécessaires”.

“Le PCAOB a un accès direct pour interroger et recueillir les témoignages de tout le personnel associé aux audits que le PCAOB inspecte ou enquête”, a-t-il déclaré.

La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré que l’accord était une étape importante vers la résolution de la question de l’audit.

Il a ajouté que le maintien des sociétés chinoises cotées aux États-Unis profitait aux investisseurs, aux entreprises et aux deux pays.

La signature du protocole entre la Chine et les États-Unis signale que les deux parties ont ” franchi une étape cruciale pour résoudre le problème de la réglementation de l’audit des entreprises chinoises cotées aux États-Unis grâce à une coopération renforcée “, selon le communiqué de la CSRC.

“Cela correspond à l’espoir et aux attentes des marchés… si la coopération satisfait ensuite les besoins réglementaires de chaque partie, il y a de l’espoir que le problème d’audit sera résolu et que la radiation passive sera évitée.”

Les règles américaines actuelles stipulent que les entreprises chinoises qui ne se conforment pas aux demandes de documents de travail d’audit seront suspendues du commerce américain au début de 2024, mais ce délai pourrait être avancé.

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a déclaré que les entreprises chinoises étaient toujours confrontées à la radiation si leurs comptes ne pouvaient pas être consultés par les autorités américaines.

“Ne vous y trompez pas, cependant: la preuve sera dans le pudding”, a-t-il déclaré.

“Cet accord n’aura de sens que si le PCAOB peut effectivement inspecter et enquêter complètement sur les cabinets d’audit en Chine.”

Les principales sociétés chinoises cotées aux États-Unis ont progressé dans les échanges avant commercialisation, avec Alibaba en hausse de 2,6 %, Pinduoduo en hausse de près de 6 % et Baidu en hausse de 3,3 %.

« C’est considéré comme un premier pas positif. Cependant, les choses ne sont pas encore totalement gravées dans le marbre, comme en témoignent les divers revirements soudains dans le passé », a déclaré Samuel Siew, spécialiste du marché chez CGS-CIMB.