Ces chiffres sont les premiers à confirmer le verdict écrasant des économistes selon lequel l’accord squelette – la sortie du marché unique et de l’union douanière – nuira à l’économie britannique.

Cependant, des évaluations ont été publiées pour des accords beaucoup moins importants «reconduits» avec de petites économies comme la Moldavie et la Macédoine du Nord – et pour des objectifs commerciaux tels que les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.