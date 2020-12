Par Guy Faulconbridge, Elizabeth Piper et John Chalmers

LONDRES / BRUXELLES (Reuters) – La Grande-Bretagne et l’Union européenne étaient sur le point de conclure jeudi un accord commercial étroit, passant d’une finale chaotique à une scission du Brexit qui a ébranlé le projet de 70 ans de forger l’unité européenne à partir des ruines de la Seconde Guerre mondiale.

Alors qu’un accord de dernière minute éviterait la fin la plus acrimonieuse du divorce le 1er janvier, le Royaume-Uni est sur le point de nouer des relations beaucoup plus lointaines avec son plus grand partenaire commercial que presque tout le monde prévu au moment du référendum de 2016.

Des sources à Londres et à Bruxelles ont déclaré qu’un accord était proche – mais peut-être encore dans quelques heures – après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenu une conférence téléphonique de fin de soirée avec de hauts ministres, et que les négociateurs à Bruxelles se sont penchés sur une multitude de textes juridiques.

Johnson devait tenir une conférence de presse, sept jours seulement avant que le Royaume-Uni ne tourne le dos au marché unique et à l’union douanière de l’UE à 23h00 GMT le 31 décembre.

« Certes, l’élan et les attentes sont que nous obtiendrons un accord sur le Brexit la veille de Noël et je peux vous dire que ce sera un énorme soulagement », a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, à la radio RTE.

Cependant, le marchandage sur la quantité de poissons tels que la sole, les lançons et le hareng que les bateaux de l’UE devraient pouvoir capturer dans les eaux britanniques retardait l’annonce de l’un des accords commerciaux les plus importants de l’histoire européenne récente.

« Il y a une sorte de problème de dernière minute » lié au « petit texte » de l’accord de pêche, a déclaré Coveney.

Une source britannique a déclaré que les pourparlers à Bruxelles pourraient encore durer « quelques heures », et un responsable de l’UE a convenu que les querelles sur les droits de pêche pourraient prendre plusieurs heures.

La nouvelle qu’un accord était imminent, rapportée pour la première fois par Reuters mercredi, a déclenché une hausse de 1,5% de la livre par rapport au dollar. Les rendements obligataires ont augmenté dans le monde entier. [GBP/] [US/] [GB/] [FRX/] [GVD/EUR]

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier, mais se trouve depuis dans une période de transition au cours de laquelle les règles relatives au commerce, aux voyages et aux affaires sont restées inchangées jusqu’à la fin de cette année.

Si les parties ont conclu un accord à tarif nul et sans contingent, cela contribuerait à lisser le commerce des marchandises qui représente la moitié de leurs 900 milliards de dollars de commerce annuel. Cela soutiendrait également la paix en Irlande du Nord – une priorité pour le président élu américain Joe Biden, qui avait averti Johnson qu’il devait respecter l’accord de paix du Vendredi saint de 1998.

Même avec un accord, une certaine perturbation est certaine à partir du 1er janvier lorsque la Grande-Bretagne met fin à sa relation souvent tendue de 48 ans avec un projet dirigé par les Franco-Allemands qui cherchait à lier ensemble les nations ruinées de l’Europe de l’après-Seconde Guerre mondiale en une puissance mondiale .

Après des mois de discussions qui ont parfois été sapées à la fois par le COVID-19 et la rhétorique de Londres et de Paris, les dirigeants des 27 États membres de l’UE ont présenté un accord comme un moyen d’éviter le cauchemar d’une sortie «sans accord».

Mais la deuxième plus grande économie d’Europe continuera de quitter à la fois le marché unique de l’UE de 450 millions de consommateurs, que feu le Premier ministre britannique Margaret Thatcher a contribué à créer, et son union douanière.

BREXIT

Lorsque le Royaume-Uni a choqué le monde en 2016 en votant pour quitter l’UE, de nombreux Européens espéraient qu’il pourrait rester étroitement aligné. Mais cela ne devait pas être.

Johnson, le visage de la campagne pro-Brexit, a affirmé que, puisque 52% avaient voté pour « reprendre le contrôle » de l’UE, il n’était pas intéressé à accepter les règles du marché unique ou de l’union douanière.

L’UE ne voulait pas donner des privilèges sans entraves à une économie britannique libre et déréglementée en dehors du bloc, et donc potentiellement encourager d’autres à partir.

Le résultat a été une négociation tortueuse sur des «règles du jeu équitables» en matière de concurrence – que l’UE exigeait en échange de l’accès à son marché.

Un accord serait en fin de compte un accord de libre-échange étroit entouré d’autres pactes sur la pêche, les transports, l’énergie et la coopération en matière de justice et de police.

Il ne couvrira pas les services qui représentent 80% de l’économie britannique, y compris un secteur bancaire qui positionne Londres comme la seule capitale financière à rivaliser avec New York.

L’accès au marché de l’UE pour les banques, les assureurs et les gestionnaires d’actifs basés au Royaume-Uni deviendra au mieux fragmentaire.

JPMorgan a déclaré que l’UE avait conclu un accord qui lui permettait de conserver presque tous ses avantages du commerce avec le Royaume-Uni, mais avec la possibilité d’utiliser des réglementations pour « sélectionner » parmi les secteurs où le Royaume-Uni avait des avantages – tels que les services.

Le militant du Brexit, Nigel Farage, a déclaré que l’accord maintiendrait le Royaume-Uni beaucoup trop étroitement aligné sur l’UE, ajoutant qu’il espérait que ce serait le début de la fin du bloc.

Malgré un accord, le commerce des marchandises aura plus de règles, plus de paperasse et plus de coûts. Il y aura des perturbations dans les ports. Tout, de la réglementation de la sécurité alimentaire et des règles d’exportation à la certification des produits, va changer.

Le Royaume-Uni, qui importe environ 107 milliards de dollars de plus par an de l’UE qu’il n’y exporte, s’est chamaillé jusqu’à la fin sur le poisson – important pour la petite flotte de pêche britannique mais valant moins de 0,1% du PIB.

OUEST DIVISÉ

En substance, ce qui était le membre le plus ambivalent de l’UE est de quitter l’orbite du bloc à la veille du Nouvel An pour un avenir incertain avec une relation commerciale qui est, du moins sur le papier, lointaine.

Sur le coup de minuit à Bruxelles, les deux côtés seront diminués.

L’UE perd sa principale puissance militaire et de renseignement, 15% de son PIB, l’une des deux plus grandes capitales financières du monde et un champion des marchés libres qui a agi comme un frein important aux ambitions de l’Allemagne et de la France.

Sans la puissance collective de l’UE, le Royaume-Uni sera largement seul – et beaucoup plus dépendant des États-Unis – lors des négociations avec la Chine, la Russie et l’Inde. Il aura plus d’autonomie mais sera plus pauvre, du moins à court terme.

Avec une économie seulement un cinquième de la taille de l’UE restante, Johnson a besoin d’un accord commercial pour minimiser les perturbations du Brexit, car le nouveau coronavirus a nui à l’économie britannique plus qu’il n’a endommagé d’autres grandes puissances industrielles.

La Banque d’Angleterre a déclaré que, même avec un accord commercial, le produit intérieur brut de la Grande-Bretagne souffrirait probablement d’un impact de 1% du Brexit au premier trimestre de 2021. Et les prévisionnistes budgétaires britanniques ont déclaré que l’économie serait 4% plus petite sur 15 ans qu’il ne l’aurait été si la Grande-Bretagne était restée dans le bloc.

