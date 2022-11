Un accord commercial post-Brexit avec le Brésil est peu probable dans un contexte de relations tendues entre Lula et le gouvernement conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il y a peu de perspectives d’un accord commercial post-Brexit avec le Brésil dans un avenir proche en raison des relations tendues entre le gouvernement conservateur britannique et la nouvelle administration de Luiz Inacio Lula da Silva, L’indépendant a appris.

Les ministres conservateurs successifs ont précédemment recherché des relations cordiales avec le dirigeant d’extrême droite sortant Jair Bolsonaro tout en négligeant Lula, ont souligné des personnalités proches du président nouvellement élu.

L’ailier gauche de 77 ans a scellé dimanche soir un retour fracassant dans une courte victoire sur le populiste Bolsonaro, cinq ans après avoir été emprisonné pour corruption présumée à la suite d’une enquête ouverte par son successeur et ses rivaux politiques.

La Grande-Bretagne a eu peu de contacts avec Lula et son Parti des travailleurs ces dernières années, tandis qu’un certain nombre de politiciens conservateurs ont rencontré Bolsonaro et ses associés. Dans certains cas, les réunions ont eu lieu avant que Bolsonaro ne devienne président, mais lorsque ses opinions extrémistes étaient bien connues.

Des camionneurs pro-Bolsonaro bloquent une autoroute près de Sao Paulo après sa défaite électorale (PA)

Lula, décrit par Barack Obama comme “l’un des politiciens les plus populaires sur Terre”, entretient des relations cordiales avec Tony Blair, Gordon Brown et Sir Keir Starmer. Mais les communications avec les conservateurs britanniques “se sont vraiment limitées au tweet de félicitations de Rishi Sunak après la victoire de Lula aux élections”, a déclaré un membre de l’équipe du nouveau président.

Des sourcils ont également été levés lorsque Downing Street a déclaré que M. Sunak pourrait ne pas assister au sommet Cop27 en Égypte. Lula est un écologiste et tient à inverser les actions climatiques régressives de Bolsonaro.

“Nous avons entendu dire que votre Premier ministre n’allait pas à la Cop27, ce qui était surprenant car c’est un sujet si important pour toute la planète”, a déclaré la figure de l’équipe Lula. “Mais maintenant, on nous dit qu’il a changé d’avis, donc il peut y avoir être l’occasion pour le Premier ministre de rencontrer le président élu.

Bolsonaro, qui a été lent à concéder sa défaite aux élections, a entretenu de bonnes relations avec les conservateurs britanniques. (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Un accord commercial avec le Brésil – un membre du G20, la plus grande économie et la nation la plus peuplée d’Amérique latine – a été une priorité déclarée pour le gouvernement britannique. Il a proposé un partenariat commercial renforcé (ETP) au Brésil en février de cette année, mais peu de progrès ont été réalisés dans les négociations, et un membre senior de l’équipe de Lula a déclaré que l’impasse était peu susceptible de se terminer à moins que la Grande-Bretagne n’apporte des modifications substantielles à ses conditions.

“À notre avis, les propositions faites par le Royaume-Uni sont déséquilibrées et injustes dans leur forme actuelle”, a déclaré la figure de l’équipe Lula. “Ils veulent accéder au marché financier, à l’informatique et à l’éducation, mais il existe des obstacles à l’importation de produits à base de viande, en particulier de bœuf. Ils semblent avoir mis en place des réglementations européennes malgré le Brexit. »

En revanche, le président élu Lula affirme qu’il existe une réelle perspective d’un accord commercial dans les six mois entre le bloc sud-américain du Mercosur – qui comprend également l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay – et l’UE.

Les partisans de Bolsonaro ont bloqué des routes (PA)

L’accord UE-Mercosur devait être finalisé en 2019, mais il est resté dans les limbes en raison des inquiétudes européennes concernant la déforestation de l’Amazonie et le régime autoritaire de Bolsanaro. La victoire de Lula, disent les responsables, a supprimé ces obstacles.

Liz Truss, l’ancienne secrétaire aux Affaires étrangères qui est brièvement devenue Premier ministre, a été interrogée à la Chambre des communes par le ministre fantôme travailliste Fabian Hamilton au sujet de la déprédation de la forêt amazonienne sous Bolsonaro et des accusations de violation des droits de l’homme par son administration ainsi que de la perspective que il nuit pas concéder s’il est vaincu.

“Étant donné que [Ms Truss] a passé tant de temps à se rapprocher du président Bolsonaro, plutôt que de le défier sur la destruction de la forêt amazonienne et l’atteinte aux droits fondamentaux de l’homme au Brésil, utilisera-t-elle sa pression diplomatique pour aider à garantir que ces élections puissent être observées de manière indépendante, avec toutes les parties respectant le résultat et le résultat par la suite ? » M. Hamilton a demandé,

L’allégation de “cosying up” faisait allusion à une visite de Mme Truss au Brésil en avril 2018, quelques jours seulement après que Lula ait été emprisonné pour corruption alors qu’il était à l’époque un favori des élections. La condamnation, qui l’empêchait de se présenter, a ensuite été annulée par la Cour suprême du Brésil, qui a déclaré que les accusations avaient été forgées de toutes pièces.

Mme Truss, alors secrétaire en chef du Trésor, s’est rendue au Brésil à l’époque pour promouvoir “les marchés libres, une économie ouverte et la privatisation”. Elle a rencontré des responsables de l’administration du président de l’époque, Michael Temer, qui avait fait l’objet de plusieurs enquêtes pour corruption et avait cherché à ouvrir une partie de la forêt amazonienne à des entreprises commerciales – une décision qui a conduit à des critiques si sévères qu’il a été plus tard révoqué.

Il a été affirmé que, lors de la visite. Mme Truss et l’ambassadeur britannique de l’époque à Brasilia ont rencontré Bolsanaro qui devait succéder à Temer.

La présence de l’ambassadeur à la réunion est enregistrée dans des documents officiels britanniques, mais le nom d’un autre Britannique présent à la réunion a été expurgé. Le site Web d’investigation britannique Declassified a fait une demande d’accès à l’information pour savoir si Mme Truss était présente à la réunion, mais il n’y a pas eu de réponse et la demande a finalement été transmise au commissaire à l’information.

Les partisans de Lula et de son Parti des travailleurs étaient ravis de sa courte victoire lors du second tour de la présidentielle (AFP via Getty Images)

En octobre 2019, Mme Truss, alors secrétaire au commerce international, a été interrogée par le député du SNP Martyn Day sur « la déforestation illégale [that] a lieu dans le [Brazilian] Forêt amazonienne – quelque chose que l’accord de Paris prévoit explicitement de combattre et de réduire ». Elle a répondu: “Je suis convaincue que le libre-échange et la libre entreprise nous aident à atteindre nos objectifs environnementaux grâce à une technologie purement améliorée, à plus d’innovation et à plus d’ingéniosité.”

Liz Truss n’est pas la seule ministre conservatrice à être interrogée sur les liens avec le camp Bolsonaro. En août 2019, le ministre du Commerce de l’époque, Conor Burns, a été critiqué pour ne pas avoir soulevé la question des incendies de forêt en Amazonie, qui était devenue un problème particulièrement aigu à l’époque, lors d’une rencontre avec un ministre de Bolsonaro. M. Burns n’a pas tari d’éloges sur le “superbe” vice-ministre de l’Economie de Bolsonaro, Marcos Troyjo, après l’avoir rencontré pour discuter de “l’élargissement des partenariats commerciaux et d’investissement”. Le ministre Burns a partagé des photos de lui sur Twitter en train de boire du champagne avec des responsables brésiliens après avoir signé un nouvel accord pour “faciliter les affaires” entre les pays.

Le porte-parole du Labour pour le commerce, Barry Gardiner, a commenté à l’époque : « Alors que Bolsonaro laisse les agro-industries brûler l’Amazonie… un ministre du gouvernement britannique a été occupé à se rapprocher des responsables du président brésilien. Au lieu de poser pour des photos avec des politiciens brésiliens d’extrême droite, les ministres devraient appeler le Brésil à faire tout ce qu’il peut pour protéger la forêt tropicale.