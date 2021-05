Un accord commercial avec l’Australie entraînerait une cruauté non tolérée au Royaume-Uni et trahirait le public, prévient la RSPCA

La RSPCA est en colère contre les projets de Boris Johnson pour un accord de libre-échange avec l’Australie qui signifierait que le Royaume-Uni achèterait les produits de pratiques jugées trop cruelles pour être menées en Grande-Bretagne.

L’organisme de bienfaisance pour le bien-être des animaux avertit que donner au pays un accès libre de droits au Royaume-Uni «trahirait le public, les agriculteurs et les animaux» et pourrait faire reculer le bien-être animal de plusieurs décennies.

Et d’autres militants disent qu’un accord saperait la refonte par le gouvernement des lois sur le bien-être animal, que les ministres ont annoncé en grande pompe la semaine dernière comme «le plus grand remaniement et normes depuis des générations».

Boris Johnson a clairement indiqué lors des questions du Premier ministre mercredi qu’il soutenait la signature d’un accord avec l’Australie, après qu’il eut été révélé qu’une querelle «furieuse» faisait rage au sein du cabinet sur l’opportunité d’en choisir un.

Les organisations de protection des animaux sont horrifiées par la perspective d’un accord, car l’Australie a des normes juridiques beaucoup plus faibles en matière de bien-être animal que le Royaume-Uni, notamment:

· Mulesing – couper les extrémités arrière des moutons, y compris la peau et la chair, souvent sans anesthésie

· Cages de batterie stériles pour poules

· Poulet chloré

· Stalles pour truies – confinement extrême pour les porcs gestants

· Traitement à l’hormone de croissance pour le bœuf

· Temps de trajet allant jusqu’à 48 heures sans repos ni exportation en direct

Chris Sherwood, directeur général de la RSPCA, a déclaré: «Il y a quelques jours à peine, le gouvernement s’est engagé à être un leader mondial du bien-être animal, Defra publiant une stratégie large et complète. Maintenant, le ministère du Commerce international cherche à signer un accord commercial rapide avec un pays qui utilise encore des systèmes pires qui pourraient saper cet engagement.

«Nous exhortons le Premier ministre à ne pas trahir le public, les agriculteurs et les animaux.»

On pense que le gouvernement envisage d’inclure un libellé sur le bien-être animal dans l’accord, mais les militants ont averti que cela n’aurait aucun sens si l’accord permettait toujours l’importation de produits cruellement produits.

À première vue, les importations australiennes iraient à l’encontre du manifeste électoral conservateur, qui déclarait: «Dans toutes nos négociations commerciales, nous ne ferons aucun compromis sur nos normes élevées de protection de l’environnement, de bien-être animal et d’alimentation.»

Et des ministres, dont la secrétaire au Commerce, Liz Truss, et le ministre du Cabinet, Michael Gove, ont promis à plusieurs reprises de ne pas autoriser la réduction des normes alors que le gouvernement conclut des accords post-Brexit.

Mais des millions d’agneaux mérinos en Australie chaque année sont soumis au mulesing, lorsque leurs arêtes sont douloureusement coupées pour créer un tissu cicatriciel résistant à la «frappe des mouches».

Le soulagement de la douleur n’est pas obligatoire dans la plupart des États, et Humane Society International / UK a déclaré que le gouvernement britannique «ne devrait pas donner un laissez-passer gratuit à la laine qui a été entachée par la pratique cruelle».

En 2018, l’Australie a exporté 119 tonnes de laine vers le Royaume-Uni, un chiffre qui devrait s’envoler dans le cadre d’un accord de libre-échange.

On estime à 9 millions le nombre de poules pondeuses en Australie – 70% du troupeau pondeur du pays – sont confinées dans de minuscules cages en batterie stériles pas plus grandes qu’une feuille de papier A4. Les cages en batterie sont illégales au Royaume-Uni et en Europe.

L’Alliance pour sauver nos antibiotiques affirme que les agriculteurs australiens utilisent au moins 16 fois plus d’antibiotiques sur les volailles que le Royaume-Uni et près de trois fois plus sur les porcs.

Compassion in World Farming a déclaré que le bœuf provenant de bovins australiens élevés dans des conditions intensives ne devrait pas être autorisé.

Et Claire Bass, directrice exécutive de HSI / UK a déclaré: «Le gouvernement ne peut pas prétendre défendre le bien-être des animaux une minute, et le lendemain, son enclos est prêt à s’inscrire pour encourager les importations de produits qui sont le résultat d’une souffrance animale effroyable.

«Si le plan d’action du gouvernement pour les animaux doit valoir le papier sur lequel il est rédigé, les ministres de tous les ministères doivent être fiers de protéger le bien-être des animaux et ne pas le traiter comme un inconvénient à troquer.

M. Sherwood a déclaré que tout accord doit inclure des sauvegardes – tarifaires ou non tarifaires – pour garantir que seuls les produits fabriqués selon des normes plus élevées puissent entrer au Royaume-Uni.

«Le public britannique a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas d’importations de bien-être inférieur comme les œufs de poules élevées dans des cages de batterie stériles, le poulet chloré, le bœuf traité aux hormones et les produits de moutons mutilés en utilisant des pratiques interdites au Royaume-Uni qui entrent dans le pays, » il a dit.

Il a condamné le manque de contrôle indépendant pour garantir les normes. «Cet accord est accéléré avant même que la Commission du commerce et de l’agriculture ne soit mise en place.

«Sans protection intégrée dans les accords de libre-échange, nous risquons de faire reculer le bien-être animal de plusieurs décennies et de trahir les agriculteurs britanniques.»

Le gouvernement devrait utiliser cet accord pour encourager l’Australie à relever ses normes, a-t-il ajouté.

Aux PMQ, M. Johnson a salué un accord comme «une énorme opportunité pour l’Écosse et l’ensemble du Royaume-Uni» d’exporter des produits agricoles.

L’indépendant a demandé à Downing Street et au département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales comment le Premier ministre pouvait concilier les promesses de ne pas abaisser les normes avec la signature d’un accord.