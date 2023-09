Un accord avec la Writers Guild est conclu avec les studios, et potentiellement la fin de la grève – The Hollywood Reporter

Illustration THR / Adobe Stock

Après plusieurs longues journées consécutives de négociations, la Writers Guild of America et le groupe syndical représentant les studios et les streamers sont parvenus à un accord de principe sur un nouveau contrat dans le cadre d’un développement majeur qui pourrait précipiter la fin d’une grève historique de 146 jours des écrivains.

La Writers Guild of America a envoyé la nouvelle par courrier électronique aux capitaines de grève dimanche soir et, peu de temps après, son comité de négociation en a informé tous les membres. « Nous sommes parvenus à un accord de principe sur un nouveau MBA 2023, c’est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l’accord, sous réserve de la rédaction du texte final du contrat », indique ce dernier message. « Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains et des protections significatifs pour les écrivains de tous les secteurs de nos membres. »

L’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision a confirmé la nouvelle dimanche dans une déclaration conjointe avec la WGA concernant l’accord.

Les parties sont parvenues à un accord provisoire de trois ans, qui devra être ratifié par les membres de la WGA pour prendre effet, dimanche, après que les studios ont répondu aux demandes syndicales de dernière minute ce jour-là. Les détails de l’accord affectant environ 11 500 membres de la WGA n’étaient pas disponibles au moment de la publication, mais ils apparaîtront dans les prochains jours alors que le syndicat cherche à convaincre ses membres de l’accord.

Dans son message aux membres, le comité de négociation du syndicat a demandé de faire preuve de patience quant à la divulgation des petits caractères de l’accord. « Il ne reste plus qu’à notre personnel de s’assurer que tout ce que nous avons convenu est codifié dans le texte final du contrat. Et même si nous sommes impatients de partager avec vous les détails de ce qui a été réalisé, nous ne pouvons pas le faire tant que le dernier « i » n’est pas pointé », indique l’e-mail. L’accord sera d’abord soumis au comité de négociation du syndicat pour un vote, puis au conseil d’administration de la WGA Ouest et au conseil de la WGA Est pour approbation ; les deux référendums sont provisoirement prévus pour mardi. S’ils sont approuvés sans discussion par ces dirigeants, le conseil d’administration votera également sur l’opportunité de mettre fin à la grève « à une certaine date et heure (à déterminer) en attendant la ratification », a indiqué le comité de négociation.

Une fois que ces votes de direction auront eu lieu, les membres recevront un résumé de l’accord et un protocole d’accord (un compte rendu plus détaillé et plus juridique du contrat provisoire) avant leur propre vote de ratification. Entre-temps, la WGA a suspendu le piquetage tout en disant à ses membres que « personne ne doit retourner au travail » jusqu’à ce que le syndicat donne son feu vert.

Au cours du dernier week-end de négociations, les avocats se sont regroupés avant que les studios ne présentent samedi soir leur prétendue « meilleure et dernière » offre. Plus tard dans la nuit, l’AMPTP et la WGA ont publié une déclaration commune selon laquelle ils se réuniraient à nouveau dimanche. Et en effet, malgré le caractère définitif de la proposition précédente des studios, les négociateurs syndicaux sont retournés vers leurs homologues dimanche après-midi avec quelques demandes supplémentaires avant que les parties ne concluent finalement les négociations.

L’ambiance parmi les écrivains lors des piquets de grève bondés de vendredi était à un optimisme prudent, alors que les membres du syndicat prévoyaient que la fin de l’arrêt de travail historique pourrait être bientôt. « Le fait qu’ils parlent depuis trois jours d’affilée est formidable », a déclaré le showrunner Marc Guggenheim (Légendes de demain) dit Le journaliste hollywoodien chez Disney. Des sources du studio familières avec les progrès réalisés dans la salle ont également projeté une attitude positive au cours des derniers jours, alors que la direction a pris des mesures sur des questions telles que l’IA, le personnel de télévision et la rémunération résiduelle liée aux performances des émissions en streaming. Cette bonne humeur s’est effondrée jeudi soir, lorsque des sources du studio ont affirmé que la WGA était revenue tard dans la nuit avec de nouvelles demandes sur des sujets que la direction pensait déjà fermés ; mais il est revenu vendredi alors que les parties parvenaient à des compromis.

L’élan des négociations au cours de la semaine dernière constitue un changement de rythme bienvenu par rapport à l’arrêt d’un mois des négociations survenu après une réunion entre les dirigeants de la WGA et plusieurs PDG ainsi que la présidente de l’AMPTP, Carol Lombardini, fin août, qui s’est soldée par des récriminations mutuelles. . L’AMPTP a publié publiquement son offre le 11 août et la WGA a critiqué la rencontre, affirmant que ses dirigeants ont eu droit à une « conférence sur la qualité de leur seule et unique contre-offre ». La pause dans les négociations a été levée le 14 septembre, lorsque l’AMPTP a annoncé que la WGA avait tenté de reprendre les négociations et que les deux parties travaillaient sur un calendrier pour la semaine suivante.

Au jour 146 Suite à la grève en cours chez WGA, l’arrêt de travail était sur le point d’être le plus long de l’histoire du syndicat. Le record actuel a été établi en 1988, lorsque la WGA a frappé les sociétés hollywoodiennes pendant 154 jours.

Bien qu’encore provisoire, l’accord constitue un développement capital pour une industrie qui a été entravée par les doubles grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA, la première fois que les deux se produisent en même temps depuis plus de 60 ans. La grève de la WGA a eu un impact immédiat : les tournages à Los Angeles ont diminué de 29 pour cent entre avril et juin 2023 par rapport à la même période de l’année dernière, lorsque l’arrêt de travail des scénaristes a commencé le 2 mai, a rapporté le bureau local FilmLA le 19 avril. des projets ont été stoppés net et/ou reportés, notamment celui de Netflix Choses étrangesApple TV+ ButinMarvel Lame 2 et Coups de foudre et d’autres. Lorsque SAG-AFTRA a rejoint l’arrêt, un certain nombre de projets supplémentaires, notamment Venin 3, Gladiateur 2 et Dead Pool 3 suivi.

Un accord de principe n’élimine pas la possibilité que la grève se poursuive, car les dirigeants de la WGA pourraient encore voter contre la levée de l’ordonnance d’interdiction du syndicat. Et en termes de contrat, les membres pourraient encore rejeter l’accord lors d’un prochain vote de ratification. Les enjeux et les attentes sont élevés, compte tenu de la durée de l’arrêt de travail jusqu’à présent. Cependant, dans les prochains jours, les dirigeants de la WGA travailleront sans aucun doute d’arrache-pied pour convaincre leurs membres des mérites de l’accord.

Les négociations pour l’accord ont commencé le 20 mars et se sont interrompues dans la nuit du 1er mai, entraînant une grève le lendemain. Les deux partis se sont à nouveau réunis le 11 août, sont parvenus à une impasse fin août, mais ont repris le 20 septembre et ont conclu leurs négociations le 24 septembre. Les auteurs plaidaient en faveur d’une grande compensation à l’ère du streaming, par le biais de salaires planchers plus élevés, d’une réglementation de mini-salles et de résidus liés à la représentation de leurs spectacles. Pendant ce temps, les studios et les streamers – qui se sentaient poussés à réduire leurs coûts après que Wall Street ait lancé des opérations de streaming non rentables en 2022 et dans un climat économique incertain – cherchaient à limiter leurs dépenses de main-d’œuvre. Il reste à voir comment les deux parties ont réussi à parvenir à un compromis susceptible de satisfaire leurs électeurs.

Les scénaristes ont été dirigés dans leurs négociations par la directrice générale adjointe de la WGA West, Ellen Stutzman, qui a pris le relais après que le directeur exécutif de la branche ouest du syndicat, David Young, ait pris un congé de maladie avant le début des pourparlers. Carol Lombardini, négociatrice en chef de l’AMPTP depuis 2009, a dirigé les négociations pour les producteurs.

Il appartient désormais aux membres de la WGA de déterminer si l’accord répond aux problèmes liés au lieu de travail que leurs pairs soulèvent depuis des mois. Tous les regards sont tournés vers le vote de ratification de l’accord par le syndicat, dont la date n’a pas encore été annoncée.