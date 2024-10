Un accord avec Dr. Disrespect serait un « gaspillage d’argent », déclare le cofondateur

Dr manque de respect YouTube

Dr. Disrespect est revenu au streaming sur YouTube auprès d’un public important, environ 20 000 téléspectateurs en direct la plupart du temps, mais un obstacle demeure : il est démonétisé sur la plateforme. Avant son scandale où il a admis avoir contacté de manière inappropriée un mineur, il avait lancé l’idée qu’un endroit comme Kick, qui avait payé d’énormes contrats pour attirer les streamers loin de Twitch et YouTube, pourrait lui offrir 50 millions de dollars, puis il viendrait. . Cela ne s’est pas produit et, selon le cofondateur de Kick, Eddie Kraven, cela n’a aucun sens, surtout maintenant.

Dans une interview avec Rod ‘Slasher’ BreslauKraven a été interrogé sur un éventuel accord avec le Dr Disrespect. Il a rejeté cela sans équivoque :

« Concevoir un accord avec le Dr Disrespect, d’un point de vue financier et commercial à l’heure actuelle, n’aurait aucun sens », a déclaré Kraven. « Cela ferait plus de mal à Kick et ce serait un gaspillage d’argent à ce stade, à mon avis. Sans entrer dans le drame, en le considérant simplement d’un point de vue commercial, ce serait un gaspillage d’argent.

Coup Coup

Kick a suscité de nombreuses controverses dans l’industrie en signant des streamers précédemment interdits ou en autorisant souvent des comportements que beaucoup jugeraient inappropriés sur le service. Mais dans ce cas, Kick ne voudrait clairement pas être le service permettant de recruter le célèbre Dr Disrespect, même s’il attire toujours un public qui se contente d’ignorer son aveu précédent concernant son interdiction de Twitch.

Mais il y a une différence entre ne pas proposer d’accord à Doc, ce qui entraînerait très probablement une sorte de paiement de plusieurs millions (Kick a payé 100 millions de dollars pour signer qXc) et l’autoriser sur la plate-forme. Si Doc ne peut pas être remonétisé sur YouTube, il est alors possible qu’il essaie de partir pour un service qui serait monétisez-le, et cela pourrait être Kick. Étant donné que YouTube ne l’a pas totalement interdit, il n’est pas clair si Kick ne l’autoriserait pas du tout ou le monétiserait, même s’ils ne lui proposent pas de véritable accord.

Malgré un retour surprenant où il attire toujours un public, Doc semble globalement rester toxique du point de vue de la marque. Pendant qu’il continue comme si de rien n’était, nous verrons s’il reste fidèle à YouTube s’il ne peut pas être remonétisé sur la plateforme, ce qui entraînerait d’énormes pertes auprès d’une audience aussi importante. La question est de savoir si un autre service l’aurait.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.