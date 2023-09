Un accord américain sur les visas pour faciliter les voyages en Israël pour les Américains palestiniens

Commentez cette histoire Commentaire

AIN YABROOD, Cisjordanie — La mère de Moeen al-Kateeb vit à 34 kilomètres de l’aéroport israélien Ben Gourion, soit à environ 45 minutes avec un trafic léger. Il lui a rendu visite des dizaines de fois depuis son domicile aux États-Unis mais n’est jamais passé par cet aéroport. Au lieu de cela, il s’envole vers la Jordanie voisine pour atteindre la Cisjordanie occupée, ajoutant des centaines de dollars et une journée au voyage. Contrairement à la plupart des citoyens américains, Kateeb et des milliers d’Américains palestiniens n’ont pas le droit depuis des décennies de se rendre à Ben Gourion.

« [Israeli officials] Je ne me considère pas comme une Américaine, mais simplement comme une Palestinienne », a déclaré Kateeb, qui a grandi au nord d’Atlanta dans une famille installée aux États-Unis depuis trois générations. La dernière fois qu’il a tenté de se rendre à Tel-Aviv, alors qu’il avait 16 ans, il a passé la nuit dans une salle de détention au sous-sol et a été embarqué dans un avion le lendemain matin.

Mais les temps changent. Le gouvernement américain a annoncé mercredi qu’Israël serait ajouté à une liste de 40 pays amis dont les citoyens n’ont pas besoin de demander à l’avance un visa pour visiter les États-Unis.

En échange, Israël devra lever bon nombre des restrictions imposées aux Palestiniens-Américains, ce qui pourrait atténuer le profilage, les interrogatoires intrusifs et les retards qui ont caractérisé leurs voyages depuis qu’Israël a commencé à resserrer les règles dans les années 1970, au milieu d’une série d’attaques terroristes.

L’accord, qui répond à un objectif israélien de longue date consistant à faciliter les voyages vers les États-Unis, ne bénéficiera qu’à une partie des Palestiniens : les doubles citoyens titulaires d’un passeport américain et également enregistrés par Israël comme ayant des liens familiaux avec Jérusalem, la Cisjordanie ou Gaza.

Entre 100 000 et 200 000 personnes pourraient bénéficier du programme, dont plus de 10 000 qui vivent en permanence dans les territoires palestiniens, selon des estimations non officielles des médias israéliens et arabes.

Les nouvelles règles sont censées s’appliquer aux Palestiniens américains vivant à l’étranger et à ceux des territoires palestiniens, offrant potentiellement un nouveau degré de liberté aux résidents à temps plein de Cisjordanie et une mobilité plus limitée à ceux de Gaza.

« Ce n’est pas une solution totale à deux États, non », a déclaré l’ancien ambassadeur américain en Israël Thomas Nides, qui a négocié une grande partie de l’accord avec Israël. « Mais pour la première fois depuis des décennies, les Palestiniens-Américains vont être traités comme n’importe quel autre Américain. »

Les nouvelles règles laissent les conditions inchangées pour la plupart des 5 millions d’Arabes vivant dans les territoires palestiniens, soulignant les disparités d’un système dans lequel les Palestiniens sont traités différemment par Israël selon l’endroit où ils vivent et où ils sont nés.

Au cours d’un essai du nouveau programme qui a duré des semaines, des dizaines de milliers d’Américains palestiniens ont débarqué à Ben Gourion, selon des responsables américains. Pour la première fois, ils ont reçu le même visa touristique B2 que les autres Américains arrivant, leur permettant non seulement de rendre visite à leur famille en Cisjordanie, mais aussi de voyager en Israël pendant 90 jours maximum.

Sami Almalfouh, un ingénieur électricien californien né à Gaza, est arrivé samedi simplement pour tester le nouveau système. Il a dépassé le vol en se demandant s’il allait monter à bord.

« J’ai passé 14 heures à me demander si j’allais devoir prendre l’avion 14 heures plus tard », a-t-il déclaré. «Cela est arrivé à beaucoup de Palestiniens.»

Au contrôle des passeports, Almalfouh, titulaire d’un doctorat de Georgia Tech et travaillant dans la Silicon Valley depuis 2011, a été invité à attendre « une heure et cinq minutes » sans explication pendant que d’autres passaient.

« Qu’est-ce qui était différent chez moi par rapport au gars de l’Utah qui était derrière moi ? » se demanda Almalfouh. « Ils ne l’ont pas dit. »

Mais lorsqu’on lui a remis un visa et que le portail électrique s’est ouvert : « C’était très émouvant. J’attends cela depuis de nombreuses années.

Almalfouh, qui a quitté Gaza à l’âge de 17 ans, a rejoint d’autres Palestiniens américains pour visiter des sites qui leur étaient interdits depuis des années, notamment la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et les anciennes villes portuaires de Jaffa et Haïfa.

Un certain nombre de détenteurs de passeports américains en Cisjordanie sont entrés en Jordanie et sont revenus simplement pour acquérir le nouveau visa B2. Beaucoup sont venus en Israël à plusieurs reprises pour explorer ; certains ont vu la Méditerranée pour la première fois depuis des décennies.

« C’était agréable de pouvoir dire à mes amis : ‘Hé les gars, allons à la plage’ », a déclaré al-Kateeb, qui rendait visite à sa mère au début du programme d’essai. La plupart des passages se sont déroulés sans problème, a-t-il expliqué, mais certains soldats l’ont bloqué temporairement, apparemment inconscients des nouvelles règles.

« Chaque fois que j’approche d’un point de contrôle, mon cœur s’accélère », a-t-il déclaré.

Pour ceux qui ont des racines à Gaza, les règles sont plus strictes et plus difficiles à respecter.

Almalfouh a compilé un organigramme vertigineux des réglementations régissant une visite à Gaza, qui comprend plus d’une douzaine de variables qui affectent les résultats individuels.

« C’est encore très confus, et les habitants de Gaza sont les plus touchés », a-t-il déclaré.

Maha al-Banna, 49 ans, qui est revenue à Gaza après 12 ans aux États-Unis, espère que ces changements faciliteront la visite de ses enfants aux États-Unis.

Elle doit actuellement demander l’autorisation à l’armée israélienne, puis monter à bord d’un bus qui n’est pas autorisé à s’arrêter avant d’atteindre la frontière jordanienne. Un fonctionnaire détient tous les passeports et personne n’est autorisé à transporter des sacs rigides, des bagages à roulettes, des ordinateurs portables ou des articles de toilette.

« Chaque fois que je voyage, je dois tout racheter », a déclaré al-Banna.

Sortir via Ben Gourion serait une énorme amélioration, mais elle aussi trouve les nouvelles règles déconcertantes et affirme qu’elles ont changé plus d’une fois au cours de la période d’essai. Ils lui demandent de demander l’autorisation à l’armée israélienne au moins 45 jours à l’avance.

« Je ne suis pas vraiment optimiste que cela fonctionnera pour les habitants de Gaza », a-t-elle déclaré.

Les touristes israéliens, les entreprises technologiques et les citoyens ultra-orthodoxes ayant des liens commerciaux et familiaux avec les États-Unis font depuis longtemps pression sur leur gouvernement pour avoir accès au programme d’exemption de visa. Cet effort a pris de l’ampleur en 2021 sous la direction du Premier ministre Naftali Bennett et constitue une priorité pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les Israéliens ont été choqués lorsque les négociateurs américains ont expliqué qu’ils s’attendaient à ce qu’Israël traite de la même manière tous les Américains arrivant, même ceux munis de papiers d’identité palestiniens, selon des responsables des deux pays proches des négociations.

« Au début, c’était : ‘Es-tu fou’, mais ils voulaient vraiment que [agreement] passer », a déclaré Nides.

Cette expérience pourrait servir de leçon pour un éventuel accord de normalisation avec l’Arabie saoudite, dans lequel il serait demandé à Israël de faire des concessions aux Palestiniens, a-t-il déclaré.

« Lorsque cela est important pour eux, les Israéliens peuvent opérer de grands changements », a déclaré Nides.

Tous les responsables israéliens ne pensent pas que le compromis en vaut la peine. « Cela nous obligera à autoriser l’entrée de personnes indésirables, des Palestiniens, qui voyageront dans le pays », a déclaré le ministre du Tourisme Haim Katz, membre du parti Likoud de Netanyahu, à une chaîne de télévision israélienne. « Qui a besoin de ça? »