Un accord à long terme apporte des divertissements sportifs hebdomadaires en direct à Netflix, aux plateformes et services numériques

Stamford, Connecticut – La WWE, qui fait partie de TKO Group Holdings, Inc. (NYSE : TKO), et Netflix (NASDAQ : NFLX) ont annoncé aujourd’hui un partenariat à long terme qui amènera le programme hebdomadaire phare de la WWE – Raw – au premier service de divertissement au monde. . Cela marque un changement majeur dans la programmation puisque Raw abandonne la télévision linéaire pour la première fois depuis sa création il y a 31 ans.

À partir de janvier 2025, Netflix sera le nouveau domicile exclusif de Raw aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine, entre autres territoires, avec d’autres pays et régions qui seront ajoutés au fil du temps. De même, dans le cadre de l’accord, Netflix deviendra également le foyer de toutes les émissions et émissions spéciales de la WWE en dehors des États-Unis, dans la mesure où elles sont disponibles, y compris Raw et les autres émissions hebdomadaires de la WWE – SmackDown et NXT – ainsi que les événements Premium Live de la société, y compris WrestleMania. , SummerSlam et Royal Rumble. Les documentaires primés, les séries originales et les projets à venir de la WWE seront également disponibles sur Netflix à l’international à partir de 2025.

«Cet accord est transformateur», a déclaré Mark Shapiro, président et directeur de l’exploitation de TKO. « Il associe le produit incontournable de la WWE à la portée mondiale extraordinaire de Netflix et garantit des économies importantes et prévisibles pendant de nombreuses années. Notre partenariat modifie et renforce fondamentalement le paysage médiatique, étend considérablement la portée de la WWE et permet de visionner chaque semaine des rendez-vous en direct sur Netflix.

“Nous sommes ravis d’avoir WWE Raw, avec son énorme base de fans multigénérationnels passionnés, sur Netflix”, a déclaré Bela Bajaria, directeur du contenu de Netflix. « En combinant notre portée, nos recommandations et notre fandom avec la WWE, nous serons en mesure d’offrir plus de joie et de valeur à leur public et à nos membres. Raw est le meilleur du divertissement sportif, mêlant personnages formidables, narration et action en direct 52 semaines par an, et nous sommes ravis de participer à ce partenariat à long terme avec la WWE.

“Au cours de son histoire relativement courte, Netflix a développé une expérience phénoménale en matière de narration”, a déclaré Nick Khan, président de la WWE. “Nous pensons que Netflix, en tant que l’une des principales marques de divertissement au monde, est le foyer idéal à long terme pour la base de fans fidèles et en constante croissance de Raw.”

Avec 1 600 épisodes à ce jour, Raw est la série la plus emblématique du divertissement sportif. Depuis ses débuts en 1993, Raw a produit de l’action, des drames captivants et des qualités athlétiques inégalées – 52 semaines par an. Mélangeant le meilleur du contenu scénarisé avec un divertissement en direct imprévisible, l’émission de trois heures a contribué au lancement des carrières de Dwayne « The Rock » Johnson, « Stone Cold » Steve Austin, Triple H, John Cena, Roman Reigns, Bianca Belair et Charlotte Flair. .

L’émission est actuellement l’émission n°1 sur USA Network, où elle attire 17,5 millions de téléspectateurs uniques au cours de l’année. L’une des émissions télévisées les plus performantes auprès de la tranche démographique publicitaire des 18 à 49 ans, Raw est diffusée sur X 52 semaines par an pendant la diffusion de chaque nouvel épisode. Sur les réseaux sociaux, la WWE compte plus d’un milliard de followers sur ses plateformes.