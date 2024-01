Un accord a été conclu pour livrer des médicaments aux otages israéliens à Gaza : NPR

basculer la légende Adel Hana/AP

RAFAH, bande de Gaza — Des militants palestiniens ont combattu les forces israéliennes dans le nord dévasté de Gaza et ont lancé mardi un barrage de roquettes depuis l’extrême sud, dans une démonstration de force plus de 100 jours après le début de la campagne aérienne et terrestre massive d’Israël contre la petite enclave côtière.

Les combats dans le nord, qui a été la première cible de l’offensive israélienne et où des quartiers entiers ont été pulvérisés, ont montré à quel point Israël est encore loin d’atteindre ses objectifs de démantèlement du Hamas et de restitution de nombreux otages capturés lors de l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre. .

Par ailleurs, la France et le Qatar, pays du golfe Persique qui a contribué à la médiation d’un précédent cessez-le-feu, ont déclaré mardi soir qu’ils avaient négocié un accord entre Israël et le Hamas pour livrer des médicaments aux otages israéliens à Gaza, ainsi qu’une aide supplémentaire aux Palestiniens. dans le territoire assiégé.

La France a déclaré qu’elle travaillait depuis octobre sur cet accord, qui fournira trois mois de médicaments à 45 otages souffrant de maladies chroniques, ainsi que d’autres médicaments et vitamines. Les médicaments devraient entrer à Gaza depuis l’Égypte mercredi.

Il s’agit du premier accord connu entre les belligérants depuis une trêve d’une semaine en novembre.

Pendant ce temps, la crise humanitaire à Gaza s’aggrave, avec 85 % des 2,3 millions de Palestiniens du territoire ayant fui leurs foyers et les agences des Nations Unies mettant en garde contre une famine et des maladies massives. Le conflit menace de s’élargir après que les États-Unis et Israël ont échangé des frappes avec des groupes soutenus par l’Iran dans toute la région.

Israël s’est engagé à écraser les capacités militaires et gouvernementales du Hamas pour garantir que l’attaque du 7 octobre ne se reproduise jamais. Des militants ont fait irruption en Israël depuis Gaza ce jour-là, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et capturant environ 250 personnes. Bénéficiant du fort soutien diplomatique et militaire des États-Unis, Israël a résisté aux appels internationaux en faveur d’un cessez-le-feu.

Près de la moitié des otages ont été libérés pendant la trêve, mais plus d’une centaine restent en captivité. Le Hamas a déclaré qu’il n’en libérerait aucun autre jusqu’à ce qu’Israël mette fin à la guerre.

Grèves et contre-attaques dans toute la région

Plus la guerre dure, plus elle menace d’enflammer d’autres fronts dans la région.

L’Iran a tiré des missiles lundi soir sur ce qu’il a qualifié de “quartier général des services d’espionnage” israélien dans un quartier chic près du vaste consulat américain à Erbil, siège de la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak. L’Irak et les États-Unis ont condamné ces frappes, qui ont tué plusieurs civils, et Bagdad a rappelé son ambassadeur en Iran en signe de protestation.

Des groupes soutenus par l’Iran en Irak et en Syrie ont mené des dizaines d’attaques contre des bases abritant des forces américaines, et une frappe aérienne américaine à Bagdad a tué un chef de milice soutenu par l’Iran au début du mois.

Ailleurs, les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont repris leurs attaques contre des porte-conteneurs dans la mer Rouge à la suite d’une vague de frappes menées par les États-Unis la semaine dernière. L’armée américaine a mené une nouvelle frappe mardi. Par ailleurs, il a indiqué que deux Navy SEALS étaient portés disparus après un raid la semaine dernière sur un navire transportant des pièces de missiles et des armes de fabrication iranienne à destination du Yémen.

Israël et le groupe militant du Hezbollah libanais ont échangé des tirs le long de la frontière presque tous les jours depuis le début de la guerre à Gaza. Les frappes et contre-attaques se sont intensifiées depuis qu’une frappe israélienne a tué le chef politique adjoint du Hamas à Beyrouth ce mois-ci, faisant craindre une répétition de la guerre de 2006.

Les militants continuent de se battre dans le nord durement touché de Gaza

À Gaza, l’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient localisé une centaine d’installations de roquettes et 60 roquettes prêtes à l’emploi dans la région de Beit Lahiya, une ville située à la limite nord du territoire. Les forces israéliennes ont tué des dizaines de militants au cours de l’opération, a indiqué l’armée, sans fournir de preuves.

Mahmoud Abdel-Ghani, qui vit à Beit Lahiya, a déclaré que les frappes aériennes israéliennes ont touché plusieurs bâtiments à l’est de la ville.

Des centaines de milliers de personnes ont fui le nord de Gaza, y compris la ville de Gaza, suite aux ordres d’évacuation israéliens en octobre. Israël a coupé l’eau au nord dès les premiers jours de la guerre, et pratiquement aucune aide n’a été autorisée dans la région, même si des dizaines de milliers de personnes y sont restées.

Les habitants contactés par téléphone mardi ont décrit les combats les plus violents depuis des semaines dans la ville de Gaza.

“Les bombardements n’ont jamais cessé”, a déclaré Faris Abu Abbas, qui vit dans le quartier de Tel al-Hawa. “La résistance est là et n’est pas partie.”

Ayoub Saad, qui vit près de l’hôpital Shifa du centre-ville, a déclaré avoir entendu des coups de feu et des bombardements pendant la nuit et jusqu’à mardi et avoir vu des morts et des blessés être transportés à l’hôpital sur des charrettes.

Après des semaines de violents combats dans le nord de Gaza, les responsables israéliens ont annoncé au début de l’année qu’ils réduisaient leurs opérations dans cette zone. L’attention s’est déplacée vers la ville méridionale de Khan Younis et vers la construction de camps de réfugiés dans le centre de Gaza, remontant à la guerre de 1948 entourant la création d’Israël.

Mais là aussi, ils se heurtent à une forte résistance. L’armée a déclaré qu’au moins 25 roquettes avaient été tirées sur Israël mardi, endommageant un magasin lors de l’un des bombardements les plus violents depuis plus d’une semaine. La Douzième chaîne de télévision israélienne a déclaré que les roquettes avaient été lancées depuis le camp de Bureij, dans le centre de Gaza.

Une crise humanitaire qui s’aggrave

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi que les corps de 158 personnes tuées lors des frappes israéliennes avaient été transportés vers les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total de la guerre à 24 285. Le ministère ne fait pas de différence entre les décès de civils et de combattants, mais affirme qu’environ deux tiers des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

De hauts responsables de l’ONU ont averti lundi que Gaza serait confrontée à une famine et à des maladies généralisées si davantage d’aide n’était pas autorisée à entrer. Bien qu’ils n’aient pas directement blâmé Israël, ils ont déclaré que l’acheminement de l’aide était entravé par l’ouverture de trop peu de postes frontaliers, la lenteur du processus de contrôle et la poursuite des opérations. des combats sur tout le territoire – qui sont tous largement sous le contrôle d’Israël.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les agences de l’ONU et leurs partenaires “ne peuvent pas fournir efficacement une aide humanitaire alors que Gaza est soumise à des bombardements aussi intenses, généralisés et incessants”. Au moins 152 membres du personnel de l’ONU ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre.

Les responsables israéliens affirment qu’ils n’ont imposé aucune limite à l’aide humanitaire et ont appelé l’ONU à fournir davantage de travailleurs et de camions pour accélérer la livraison.

Israël a complètement bouclé Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre et n’a cédé que sous la pression américaine. Les États-Unis, ainsi que l’ONU, ont continué de faire pression sur Israël pour qu’il facilite le flux de son aide.

Israël impute le nombre élevé de morts civiles au Hamas parce qu’il combat dans des zones résidentielles denses. Israël affirme que ses forces ont tué environ 8 000 militants, sans fournir de preuves, et que 190 de ses propres soldats ont été tués à Gaza…