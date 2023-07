Un accident tragique dans une école privée de Wimbledon tue une fillette de 8 ans

Une fillette de 8 ans a été tuée jeudi lorsqu’un SUV s’est écrasé dans une école primaire privée sur une route très étroite dans le quartier de Wimbledon, au sud-ouest de Londres, a annoncé la police. L’accident n’a pas été considéré comme du terrorisme et le conducteur a été placé en garde à vue.

La jeune fille est décédée sur les lieux, a déclaré le surintendant en chef Clair Kelland lors d’un briefing près du site.

« Nos pensées vont à sa famille en cette période incroyablement difficile », a déclaré Kelland, visiblement ébranlé, qui est le commandant local de la police métropolitaine pour le sud-ouest de Londres. « Le conducteur d’une voiture, une femme dans la quarantaine, s’est arrêté sur les lieux et a depuis été arrêté pour avoir causé la mort par conduite dangereuse et reste en garde à vue. »

Elle a confirmé que l’accident n’était pas traité comme lié au terrorisme, mais a exhorté les gens à ne pas spéculer sur ce qui s’était passé.

John Martin, ambulancier en chef du London Ambulance Service, a déclaré que 16 personnes avaient été soignées sur les lieux, dont 10 hospitalisées.

La police a été appelée à l’école préparatoire à l’étude, une école privée réservée aux filles, à 9 h 54, avec des ambulanciers paramédicaux au sol et des ambulances aériennes.

Stephen Hammond, représentant de Wimbledon au Parlement, a déclaré que la section de l’école où l’accident s’est produit s’adresse aux jeunes enfants âgés de 4 à 8 ans.

L’accident s’est produit à environ un mile du All England Lawn Tennis and Croquet Club, qui accueille le célèbre tournoi de tennis de Wimbledon. Contrairement à l’événement du Grand Chelem, l’école est située dans une zone assez éloignée entourée de parcs locaux, de sentiers équestres et de terrains de golf.

La police a étendu un large cordon autour de l’école et des images télévisées aériennes ont montré le SUV, qui semblait être un Land Rover, contre le mur du bâtiment.

Les promeneurs de chiens et les passants ont été éloignés de la scène alors qu’une ambulance aérienne est restée au bord de Wimbledon Common, un grand espace ouvert, tandis qu’un certain nombre d’ambulances étaient garées à proximité.

« Wimbledon est comme un petit village », a déclaré la résidente Julie Atwood. « Pour que cela se produise à Wimbledon, c’est du jamais vu. C’est terrible. »