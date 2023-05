Un accident simulé mis en scène à une école secondaire de la Colombie-Britannique sert de récit édifiant

Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Les étudiants regardent pendant la démonstration. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Les élèves regardent les véhicules avant le début de la démonstration. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Des élèves comédiens ont participé à la démonstration. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Des élèves comédiens ont participé à la démonstration. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi 26 mai 2023 pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi (26 mai 2023) pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Un étudiant acteur regarde la scène, désemparé. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi (26 mai 2023) pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Les pompiers ont utilisé les Jaws of Life pour libérer l’un des « occupants ». (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi (26 mai 2023) pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi (26 mai 2023) pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Un étudiant acteur est chargé dans une ambulance. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi (26 mai 2023) pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. Un étudiant acteur, qui jouait le conducteur fautif, passe un alcootest. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi (26 mai 2023) pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. (Lauren Collins) Les équipes d’urgence ont mis en place un scénario de « simulacre d’accident » à l’école secondaire Handsworth de North Vancouver vendredi (26 mai 2023) pour montrer aux élèves à quel point la conduite avec facultés affaiblies et la conduite imprudente peuvent être graves. (Lauren Collins)

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails et des éléments visuels que certains pourraient trouver affligeants.

Alors qu’une autre année de « nouveaux » conducteurs se préparent pour la conduite estivale, la GRC de North Vancouver propose un récit édifiant.

Le vendredi 26 mai, la GRC, en partenariat avec le district scolaire de North Vancouver, les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique, les équipes de pompiers et l’ICBC, a présenté une simulation d’accident aux élèves à l’extérieur de l’école secondaire Handsworth. Des élèves acteurs de l’école ont participé, jouant les victimes et les témoins.

La scène, qui était « fatale », impliquait deux voitures avec des autocollants ‘N’, avec une Tesla ayant désossé une Honda Civic. Chaque voiture avait plusieurs occupants, avec des blessures variables et au moins un décès.

À partir de là, le cap. Paulo Arreaga a raconté aux étudiants ce qui se passait. Un « témoin » a appelé le 911, les pompiers et les ambulances sont arrivés sur les lieux.

« Nous nous sommes tous préparés à cela, afin de montrer aux étudiants, dans un scénario sûr, à quoi pourrait ressembler une collision et les dangers et les risques qui y sont associés », a-t-il expliqué. « Nous avons fait emmener des gens dans des ambulances. Certaines personnes étaient insensibles. Nous avons eu des témoins qui étaient désemparés. Nous avons eu un parent qui est entré en criant: « Oh mon Dieu, mon enfant. »

Arreaga a déclaré que l’espoir était que les étudiants le prennent au sérieux.

« Qu’il s’agisse de conduite distraite, d’excès de vitesse, de conduite avec facultés affaiblies – surtout maintenant que la saison des diplômés approche et que l’été approche, nous avons plus de gens qui conduisent. »

Soyez conscient de votre environnement, du nombre de personnes que vous avez dans la voiture et respectez le code de la route, a-t-il déclaré.

« C’est le pire scénario. Nous ne voulons jamais jamais voir.

Brooklyn Joly, qui jouait le rôle du conducteur fautif, a déclaré que faire partie du faux accident l’avait vraiment motivée en tant que nouveau conducteur à vraiment faire attention.

L’actrice étudiante Elina Niky, qui a incarné un passager du conducteur fautif, a déclaré qu’elle se rendait compte désormais davantage des dangers de la conduite.

«Je réalise vraiment maintenant que c’est la vraie vie. Un accident peut survenir en une seconde et la vie de quelqu’un peut être prise en un instant.

