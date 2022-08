Un accident ralentit la circulation sur l’autoroute 97 dans le nord de Kelowna

Un accident sur l’autoroute 97 dans le nord de Kelowna ce soir a ralenti la circulation.

C’est arrivé vers 18h30 entre les routes Sexsmith et McCurdy, en direction nord sur l’autoroute. L’accident implique une berline noire et une camionnette blanche. Le côté passager de la berline est lourdement endommagé, et un témoin sur les lieux dit qu’il semble que le véhicule ait traversé la médiane, heurté un panneau et se soit retrouvé dans les voies en direction nord de l’autoroute 97.

On ne sait pas si quelqu’un a été blessé.

L’autoroute est à une voie en direction nord et la circulation est ralentie.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

accident de la routeBreaking NewsAutoroute 97Kelowna