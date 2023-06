Un accident mortel près de Carberry met en évidence le rôle «crucial» des pompiers volontaires, selon les chefs des pompiers du Manitoba

Lorsque 15 personnes sont mortes dans un accident mortel sur une route du sud-ouest du Manitoba cette semaine, les pompiers volontaires ont été les premiers intervenants d’urgence sur les lieux.

L’accident, qui s’est produit près de la ville de Carberry, a également blessé 10 personnes.

Les 25 personnes se trouvaient dans un petit bus qui est entré en collision avec un semi-remorque, a indiqué la GRC. Il s’agissait pour la plupart de personnes âgées des environs de Dauphin, à environ 150 kilomètres au nord de Carberry et à 320 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg.

Alors que les bénévoles constituent la majorité des services d’incendie au Canada, les responsables des incendies ont déclaré que leur nombre diminuait depuis 2016, malgré leur rôle clé dans la réponse aux urgences à travers le pays.

Le chef des pompiers de Dauphin, Cameron Abrey, a déclaré que des pompiers volontaires et même des passants figuraient parmi les premiers intervenants lors de la collision.

« Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui puisse vous préparer à l’ampleur d’un incident comme celui-ci », a déclaré Abrey aux journalistes à Dauphin vendredi.

Bien qu’aucun pompier de Dauphin n’ait été déployé sur les lieux, Abrey a déclaré qu’il n’est jamais facile de répondre à des situations comme l’accident de jeudi, en particulier pour les petits services d’incendie.

« Personne ne s’est engagé pour un incident comme celui-ci. Les pompiers qui ont répondu à l’incident ne font pas carrière », a-t-il déclaré.

« Vous pouvez faire tout l’entraînement que vous voulez … mais pour arriver à une scène comme celle-ci, vous vous repliez sur votre entraînement et vous faites tout ce que vous pouvez. »

Le bureau du commissaire aux incendies du Manitoba a mis en place des systèmes de soutien pour les intervenants d’urgence qui se trouvaient sur les lieux de l’accident près de Carberry, et Dauphin a entendu des équipes d’urgence d’un océan à l’autre, a-t-il déclaré.

« Les services d’urgence sont vraiment une petite famille. »

REGARDER | Le chef des pompiers de Dauphin parle aux journalistes après l’accident mortel : La gravité de l’accident au Manitoba pèse sur les intervenants, selon le chef des pompiers de Dauphin Le chef des pompiers de Dauphin, Cameron Abrey, a déclaré que son département offrait un soutien aux premiers intervenants, dont certains sont des pompiers volontaires, qui étaient sur les lieux de l’accident mortel impliquant un bus et un semi-remorque près de Carberry, Man.

Surintendant de la GRC du Manitoba Rob Lasson a déclaré qu’il y avait des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont initialement répondu à l’accident, y compris des passants qui ont arrêté leur véhicule sur le bord de la route pour aider.

« Je ne sais pas exactement combien de volontaires se sont arrêtés là, mais je sais qu’il y a [were] beaucoup de monde », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

Les personnes à bord du bus – 19 femmes et six hommes – avaient entre 58 et 88 ans, selon Lasson.

Shared Health, l’agence provinciale de la santé du Manitoba, a identifié les 10 patients actuellement hospitalisés, ce qui signifie que toute autre personne qui se trouvait à bord du bus est « présumée décédée », a-t-il déclaré.

L’intervention des bénévoles est critique dans l’accident

Le service d’incendie de Carberry North Cypress-Langford, qui a aidé à répondre à l’accident mortel, est composé de bénévoles qui fournissent des services d’urgence dans toute la ville et la municipalité rurale.

Les pompiers ont remercié tous ceux qui se sont joints aux efforts de sauvetage dans un communiqué posté sur Facebook vendredi .

« Les efforts coordonnés de nous tous ont été tout simplement stupéfiants. Aux nombreux civils qui ont aidé sur les lieux, nous vous remercions », a-t-il déclaré.

Cal Funk, membre du conseil d’administration de la Manitoba Fire Chiefs Association, a déclaré que l’accident de jeudi « aurait duré beaucoup plus longtemps qu’il ne l’a fait » sans le service d’incendie de Carberry North Cypress-Langford.

Il estime qu’il aurait fallu environ 45 minutes aux intervenants d’urgence des villes voisines de Brandon et de Portage la Prairie pour se rendre sur les lieux de l’accident, et qu’il a probablement fallu cinq à sept minutes aux bénévoles de Carberry pour s’y rendre.

« Voilà ta différence [between] avoir des pompiers dans vos petites communautés, au lieu d’avoir des professionnels rémunérés dans les grands centres », a-t-il déclaré à CBC News.

Le chef des pompiers de Dauphin, Cameron Abrey, qui est également président de la Manitoba Fire Chiefs Association, a déclaré que plus de 90 % des quelque 230 services d’incendie de la province sont composés de pompiers volontaires. (mat277/Shutterstock)

Abrey, qui est également président de l’association provinciale des chefs de pompiers, a déclaré que 80 % des services d’incendie du Canada « comptent sur les membres de leur communauté pour fournir le service en cas de besoin ».

Au Manitoba, plus de 90 % des quelque 230 services d’incendie de la province sont composés de pompiers volontaires, dit-il.

Mais leur nombre a considérablement diminué et ils ne se reconstituent pas au même rythme. Environ 30 000 pompiers à travers le pays ont pris leur retraite ou ont démissionné de 2016 à 2022, a déclaré Abrey.

« Nos pompiers vieillissent et les petites communautés n’ont plus cette population jeune qui s’inscrit », a-t-il déclaré à CBC News dans une interview plus tard vendredi.

« À mesure que la population d’une communauté diminue, son service d’incendie diminue malheureusement aussi. »

Abrey a déclaré que les pompiers du Manitoba n’avaient pas accès aux services psychologiques et psychiatriques, mais les équipes de gestion du stress du bureau du commissaire des incendies de la province ont fait des progrès pour améliorer les soutiens.

Alors que le travail des pompiers volontaires est « crucial », Funk a déclaré que la charge mentale qui y est attachée est lourde.

« Nous portons une charge assez importante », a-t-il déclaré. « Il est parfois difficile de se sortir de la tête, et c’est probablement l’une des choses les plus difficiles auxquelles les pompiers volontaires sont confrontés, c’est [that] nous voyons des choses pour lesquelles nos corps n’ont jamais été conçus. »

Il a dit que les pompiers volontaires ne reçoivent pas le crédit qu’ils méritent.

« Notre pays ne survivrait pas… sans les bénévoles de notre système.