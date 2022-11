Un accident mortel impliquant des chevaux à Coquihalla cède la place à des collectes de fonds – Kelowna Capital News

Aaron Jacob Hansen avait 29 ans lorsque son véhicule a perdu le contrôle sur du verglas.

Il conduisait sur l’autoroute Coquihalla le 22 octobre lorsque son véhicule a glissé dans la circulation venant en sens inverse.

Hansen a été intubé sur place et n’a jamais repris conscience.

Son frère Joel a lancé un GoFundMe pour la famille.

Hansen a peut-être perdu la vie, mais il a sauvé la vie de cinq autres personnes grâce au don d’organes, un voyage que son frère décrit comme “incroyablement inspirant mais toujours profondément douloureux”.

La collecte de fonds vise à atteindre 10 000 $ pour aider à couvrir les coûts des monuments commémoratifs, le soutien financier à la famille et les futures bourses d’études au nom de Hansen.

Joel encourage également les gens à s’inscrire comme donneurs d’organes en l’honneur de son frère.

Un GoFundMe a également été lancé pour la famille de l’autre conducteur impliqué dans la collision.

Jesse Legroulx conduisait sa camionnette et sa remorque à chevaux lorsque le véhicule de Hansen a perdu le contrôle.

Legroulx travaillait comme transporteur avant l’accident, mais ses blessures, comme une grave commotion cérébrale, l’empêchent de retourner au travail.

La collecte de fonds a pour objectif de recueillir 30 000 $ pour aider à couvrir les frais de logement, d’épicerie et d’autres nécessités quotidiennes pendant les mois froids d’hiver, car Legroulx ne devrait pas reprendre le travail avant six mois.

L’épouse de Legroulx, Lindsay, a déclaré à Black Press que la collecte de fonds avait été lancée par un ami de la famille.

“Pour être honnête, je pense que nous sommes un peu mal à l’aise parce qu’évidemment, c’est financièrement dévastateur pour nous, mais en même temps, la vie de quelqu’un a été perdue… Nous sommes un peu mal à l’aise d’avoir l’air dans le besoin en ce moment.”

Au moment de l’incident, Legroulx ramenait cinq chevaux et deux chiens en Alberta. Il s’est lié avec l’un des chiens tout au long du voyage et après l’accident, le chiot a ensuite été offert à la famille Legroulx.

