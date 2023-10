Un accident mortel au passage pour piétons de Long Beach fait plusieurs blessés

Une collision impliquant plusieurs véhicules qui a également blessé des piétons a fait une femme morte et un homme dans un état critique, selon le département de police de Long Beach.

L’incident s’est produit vers 18 h 30 samedi, lorsqu’un homme a conduit un véhicule à l’intersection de Shoreline Drive et d’Aquarium Way, heurtant « plusieurs véhicules et piétons dans un passage pour piétons », indique le communiqué du ministère.

La victime, une femme, a été déclarée morte sur place.

« Le personnel des pompiers de Long Beach a transporté un nombre indéterminé de victimes supplémentaires vers un hôpital local », indique le communiqué de la police.

L’enquête est en cours.