Un accident impliquant un scooter envoie 3 personnes à l’hôpital ferme l’autoroute 97 à Summerland

Un grave accident impliquant un cyclomoteur et deux autres véhicules a fermé les voies en direction sud de l’autoroute 97 à Summerland.

Une camionnette peut être vue de côté à l’intersection de l’avenue Rosedale et de l’autoroute. Un scooter cyclomoteur rouge peut être vu sous le camion. La personne qui conduisait le cyclomoteur est dans un état critique, selon la GRC.

Deux autres personnes ont été transportées à l’hôpital, avec des blessures mineures, après que le SUV dans lequel elles voyageaient est entré en collision avec le cyclomoteur sur l’autoroute 97 à Summerland.

La GRC a déclaré que l’accident s’est produit vers 15 h 15 et que le scooter, qui se dirigeait vers le nord sur l’autoroute 97 à Rosedale Avenue, a tourné à gauche devant le VUS. Le SUV a tenté d’éviter une collision et est entré en collision avec un autre véhicule en direction nord.

Aucune criminalité n’est suspectée, a indiqué la police.

La GRC demande à toute personne ayant des informations concernant cette collision, y compris toute vidéo de la caméra du tableau de bord, de la contacter.

La circulation en direction nord sur l’autoroute 97 est réduite à une seule voie. DriveBC n’a pas donné d’heure de réouverture estimée pour les voies en direction sud sur l’autoroute 97.

Un grave accident ferme les voies en direction sud de l’autoroute 97 à l’intersection de Summerland. Voies nord à voie unique traversant. Camion sur le côté dans l’intersection. pic.twitter.com/hQn7550XLR — Monique Tamminga (@MoniqueTamminga) 21 juillet 2022

Un grave accident a fermé l’autoroute 97 à Summerland. (Photo/Monique Tamminga)

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

