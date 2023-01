Un accident impliquant plusieurs véhicules en envoie un à l’hôpital de Kelowna

Collision à l’intersection de Springfield et Hollywood

Une personne a été emmenée sur une civière après une collision entre quatre véhicules à Hollywood Road et Springfield Road à Kelowna le 19 janvier.

La voie de gauche à l’est sur Springfield et la voie de droite au sud sur Hollywood ont été bloquées par l’incident vers 15 h 45 jeudi après-midi. Les pompiers, l’ambulance et la police étaient tous sur place.

Au moins un véhicule a dû être remorqué.

