Un accident entre deux véhicules sur l’autoroute 97 dans le nord de Kelowna blesse un conducteur

Un accident impliquant deux véhicules sur l’autoroute 97 et Sexsmith Road a envoyé un véhicule au-dessus de la médiane. (Jordy Cunningham/Capital News)

Un accident impliquant deux véhicules ralentit la circulation sur l’autoroute 97 à Sexsmith Road.

Un témoin a déclaré à Capital News que les deux véhicules se dirigeaient vers le sud sur l’autoroute lorsque l’un a heurté l’autre et l’a envoyé au-dessus de la médiane dans les voies en direction du nord. Un conducteur est légèrement blessé.

La circulation est actuellement réduite à une seule voie sur l’autoroute 97 en direction nord à l’intersection.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

