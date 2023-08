Un accident endommage le pont du chemin KLO à Kelowna

Un accident a endommagé le pont sur le chemin KLO à East Kelowna.

Jusqu’à ce que la ville de Kelowna soit en mesure de réparer le pont, la circulation sera réduite à une seule voie en alternance.

La ville de demander aux conducteurs de ralentir, de s’attendre à des retards et d’emprunter des itinéraires alternatifs lorsque cela est possible.

L’incident aura un impact sur les navetteurs le matin du vendredi 4 août.

Plus d’informations seront partagées avec le public dès qu’elles seront disponibles.

