Un accident d’hélicoptère fait 4 morts près de Sea World sur la Gold Coast australienne

La collision s’est produite vers 14 heures alors qu’un hélicoptère atterrissait et l’autre décollait en face de Seaworld Drive, le principal point d’accès à la station balnéaire de Sea World à Main Beach, a indiqué la police, citant des informations préliminaires. La région est populaire auprès des touristes et des familles, et lundi était un jour férié, les écoles étant fermées pour l’été australien.

Un des hélicoptères se sont écrasés et quatre passagers à bord ont été déclarés morts sur les lieux, tandis que trois autres ont été grièvement blessés et ont été transportés à l’hôpital, a indiqué la police.

L’autre hélicoptère, qui transportait six passagers, a atterri sur un banc de sable, selon la police. Cinq des passagers ont été transportés à l’hôpital pour être soignés pour des blessures mineures, et une personne n’a pas été blessée physiquement, ont-ils déclaré.

“Nous et toute la communauté aérienne sommes dévastés par ce qui s’est passé et nos sincères condoléances vont à toutes les personnes impliquées et en particulier aux proches et à la famille du défunt”, a déclaré le porte-parole, selon le rapport de l’Australian Broadcasting, ajoutant que Sea World Helicopters coopère avec les forces de l’ordre dans l’enquête. L’entreprise n’a pas répondu à un lundi soir demande de commentaire du Washington Post.