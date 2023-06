Un accident d’hélicoptère en Syrie blesse 22 militaires américains, selon Centcom

Commentez cette histoire Commentaire

Au moins 22 militaires américains ont été blessés dans un « incident » d’hélicoptère en Syrie au cours du week-end, a indiqué le commandement central américain dans un communiqué. déclaration tard lundi. L’accident s’est produit dimanche dans le « nord-est de la Syrie », a-t-il précisé, et « a entraîné des blessures à des degrés divers » parmi le personnel. Centcom n’a donné aucune explication sur la façon dont l’incident s’est produit ou sur les opérations en cours dans ce pays du Moyen-Orient déchiré par la guerre.

« Les membres du service reçoivent des soins pour leurs blessures et 10 ont été évacués vers des établissements de soins supérieurs », poursuit le communiqué. « La cause de l’incident fait l’objet d’une enquête, bien qu’aucun tir ennemi n’ait été signalé », a-t-il ajouté.

Une guerre civile brutale a dévasté la Syrie pendant plus d’une décennie, forçant des millions de réfugiés à fuir et provoquant des troubles politiques dans la région. En 2014, une coalition dirigée par les États-Unis a combattu le groupe militant de l’État islamique, connu sous le nom d’ISIS, et a largement éteint son califat autoproclamé, qui a pris le contrôle de pans entiers de l’Irak et de la Syrie.

Selon une mise à jour distincte de Centcom plus tôt ce mois-ci, les forces de la coalition dirigée par le Commandement central américain et les forces partenaires ont mené 38 opérations contre l’État islamique en Irak et en Syrie en mai. Huit « membres » de l’Etat islamique ont été tués et 31 ont été arrêtés, a-t-il ajouté.

« Malgré leurs capacités dégradées, l’Etat islamique reste une menace importante dans la région », a déclaré le général Michael E. Kurilla, commandant du Centcom. « Centcom, avec nos partenaires, est engagé dans la défaite durable d’ISIS. »

Les trois dernières administrations américaines ont maintenu un petit contingent de soldats américains en Syrie – environ 900 à tout moment, complétés par des centaines d’autres sous-traitants – pour empêcher une résurgence des militants de l’EI dans le pays, contrecarrer les ambitions iraniennes et russes et fournir un levier à d’autres. objectifs stratégiques. Les administrations américaines ont justifié le déploiement en vertu des autorisations d’utilisation de la force militaire de 2001 et 2002, que le Congrès a adoptées à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour combattre al-Qaïda.

Plus tôt ce mois-ci, les autorités dirigées par les Kurdes, qui contrôlent une grande partie du nord-est de la Syrie, ont annoncé qu’elles jugeraient des centaines de combattants de l’Etat islamique. Des dizaines de milliers de ressortissants étrangers croupissent dans les prisons pour avoir prétendument des liens avec l’État islamique. Les autorités kurdes et les proches des détenus ont imploré les gouvernements d’accepter le retour de leurs citoyens. Invoquant des problèmes de sécurité, de nombreux pays ont traîné les pieds – ou, dans certains cas, ont révoqué la citoyenneté des détenus.

Pendant ce temps, des responsables du renseignement et des fuites de documents classifiés ont montré que l’Iran pourrait armer des militants en Syrie pour une nouvelle phase d’attaques meurtrières contre les troupes américaines dans le pays, a rapporté le Washington Post plus tôt ce mois-ci. De telles attaques pourraient constituer une escalade de la longue campagne de Téhéran consistant à utiliser des milices par procuration pour lancer des frappes de roquettes et de drones sur les forces américaines en Syrie.

Le président syrien Bashar al-Assad a récemment été de nouveau accueilli au Moyen-Orient, participant à un sommet de la Ligue arabe à l’invitation du dirigeant de facto saoudien, le prince héritier Mohammed ben Salmane. L’accueil réservé à Assad a provoqué la colère de nombreux Syriens.