Un accident de voiture dans un verger de pommiers du Wisconsin laisse 18 personnes hospitalisées

Le Brief Un accident de chariot à Bushel et au verger de pommiers Peck à Lafayette, dans le Wisconsin, a blessé plusieurs personnes, dont des enfants et des adultes lors d’une excursion scolaire. Un wagon a perdu le contrôle en descendant une pente et s’est renversé. Selon les autorités, 18 personnes ont été blessées. Trois personnes ont subi des blessures mettant leur vie en danger, cinq ont été grièvement blessées et d’autres ont été transportées à l’hôpital en ambulance ou en véhicule privé.



Un accident de chariot a hospitalisé 18 personnes à Eau Claire, dans le Wisconsin, dont plusieurs enfants, après qu’un chariot s’est renversé lors d’une sortie scolaire au verger de pommiers Bushel and a Peck à Chippewa Falls mercredi.

Le shérif du comté de Chippewa, Travis Hakes, l’a qualifié de « la pire crainte de tout parent ».

Ce qui s’est passé?

Le bureau du shérif du comté de Chippewa a déclaré qu’un groupe d’enfants était en sortie scolaire avec leurs parents et leurs accompagnateurs dans un verger de pommiers à Lafayette, dans le Wisconsin, lorsque l’accident s’est produit.

Alors que l’enquête sur l’accident est en cours, le shérif Hakes pense que le chariot, tiré par un tracteur, a perdu le contrôle en descendant une colline. Il dit que le conducteur a freiné le tracteur, mais le chariot a tourné sur le côté et s’est renversé.

« Je pense que cela n’a rien eu de malicieux, c’était un accident », a déclaré Hakes. « Les enfants ont été très résistants et très courageux. Ils avaient visiblement peur. C’était dramatique pour eux. C’est probablement un jour qu’ils n’oublieront jamais. »

Qui a été blessé ?

Le shérif a déclaré que plusieurs personnes, adultes et enfants, ont été blessées lors de l’incident, mais n’a pas donné de chiffre précis. Les médias du Wisconsin ont fait état de 25 blessés.

Le shérif a énuméré :

Trois personnes ont été transportées par avion à l’hôpital avec des blessures mettant leur vie en danger.

Cinq autres personnes ont été transportées avec des blessures graves.

Neuf autres personnes ont été transportées en ambulance.

D’autres ont été transportés par véhicule privé. On ne sait pas exactement combien d’entre eux ont été transportés par véhicule privé.

« Lors d’incidents comme celui-ci, il est impératif de se concentrer sur la sécurité des victimes, ainsi que sur les efforts de réunification entre les enfants et leurs parents », a déclaré le shérif Travis Hakes. « Je me suis personnellement rendu sur les lieux et j’ai aidé à calmer les enfants, ainsi qu’à les réunir avec leurs parents. »

Quoi d’autre?

Le shérif a critiqué un média qui aurait fait voler un drone au-dessus de la ferme pendant que les équipes travaillaient à charger l’hélicoptère médical. Le shérif n’a pas précisé quel média avait fait voler le drone. Il convient de noter que FOX 9 a obtenu une vidéo aérienne de la ferme depuis notre hélicoptère d’information après la fin de l’évacuation médicale.

« De plus, j’ai été furieux de voir des images de drone filmées dans une zone où un hélicoptère médical était nécessaire pour soigner une victime gravement blessée », a écrit le shérif. « Dans des incidents critiques comme ceux-ci, les médias doivent travailler de concert avec les forces de l’ordre et les premiers intervenants pour garantir la sensibilité des reportages et la sécurité de toutes les personnes impliquées. »

Le directeur de l’église et de l’école luthérienne St. Mark d’Eau Claire, Peter Micheel, a écrit dans un communiqué :

« À l’heure actuelle, nous faisons confiance au département du shérif du comté de Chippewa, car ses membres étaient sur les lieux. À ce stade, nous nous concentrons sur la réunion des enfants avec leurs aidants. Chaque fois que nous sommes confrontés à une période difficile, nous confions tout aux soins du Seigneur et nous faisons confiance à sa main directrice. »