Un accident de voiture dans le sud de l’Égypte fait 9 morts et 18 blessés

LE CAIRE – Un accident de voiture impliquant un microbus renversé dans le sud de l’Égypte a tué au moins neuf personnes et en a blessé 18, ont annoncé samedi les autorités.

Des ambulances se sont précipitées sur le site et ont transporté les blessés vers les hôpitaux de Minya, ajoute le communiqué.

Des accidents mortels de la circulation font des milliers de morts chaque année en Égypte, qui a un mauvais bilan en matière de sécurité des transports. Les accidents et les collisions sont principalement causés par des excès de vitesse, de mauvaises routes ou une mauvaise application du code de la route.

Plus tôt ce mois-ci, un microbus est entré en collision avec un camion à Sohag, tuant au moins 17 personnes et en blessant quatre autres. En juillet, un bus de passagers a percuté un camion remorque stationné à Minya, faisant 23 morts et au moins 30 blessés.