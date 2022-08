Un accident de voiture à Barrie tue six personnes portées disparues

Une tragédie choquante et horrible s’est produite, emportant la vie de six jeunes avec tout leur avenir devant eux. En tant que parent moi-même, c’est le pire cauchemar. Les six familles de notre ville qui sont dévastées ce matin ont besoin de toute notre compassion et de notre soutien, Barrie. https://t.co/owQJEcJbYq

—Jeff Lehman (@mayor_jeff) 28 août 2022