Un accident de voiture à Barrie tue six personnes portées disparues

Un joueur de crosse local bien-aimé devenu entraîneur et cinq autres jeunes adultes portés disparus samedi seraient morts dans une collision à un seul véhicule à Barrie, en Ontario.

Vers 2 heures du matin dimanche, la police de Barrie a découvert la scène d’un accident dans le secteur de McKay Road et County Road 27.

“On pense que les occupants de ce véhicule étaient les six personnes qui ont signalé leur disparition plus tôt samedi soir”, a déclaré Jennett Mays, coordonnatrice des communications du service de police de Barrie (BPS).

Les victimes, quatre hommes et deux femmes, étaient toutes au début de la vingtaine, a ajouté Mays.

“Le service de police de Barrie présente ses sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes impliquées”, a déclaré BPS dans un tweet.

La route de comté 27 dans le canton d’Essa est actuellement complètement fermée des deux côtés de McKay Road alors que la police de Barrie enquête sur une collision mortelle qui a tué six personnes. (Christian D’Avino/CTV News Barrie)

Peu de détails ont été dévoilés sur les circonstances de l’accident. La ville de Barrie a confirmé dimanche en fin d’après-midi que la zone où se trouvait l’accident est le site d’un projet de construction et que l’intersection est fermée depuis le printemps.

“La zone était un chantier de construction géré par des entrepreneurs de la ville pour assurer la conception, la construction et le financement des travaux d’eau, d’égouts et de routes le long de McKay Road et de Veterans Road pour desservir les nouveaux développements dans cette zone”, a déclaré le directeur municipal Michael Prowse dans un déclaration.

La police n’a pas dévoilé le nom des victimes, mais l’une d’entre elles a été identifiée comme étant le joueur de crosse et entraîneur local Luke West.

Jim Lowe, l’ancien entraîneur de West, s’est souvenu du joueur de 22 ans, qu’il connaissait depuis l’âge de huit ans, comme d’un homme incroyable et “d’un sacré joueur de crosse”.

Mais ce qui était le plus admirable chez West, selon Lowe, c’est la façon dont il a redonné au jeu qu’il aimait.

«Il faisait du bénévolat dans des cliniques de crosse pour amener de nouveaux joueurs dans le jeu. Quand il a terminé sa carrière de joueur, il est immédiatement devenu entraîneur », a déclaré Lowe à CTV News Toronto dimanche.

West était l’entraîneur adjoint de l’équipe U17-2 des Barrie Bombers cet été.

“C’est un gars de 22 ans qui a abandonné son été pour être dans des arènes en sueur, enseignant à des jeunes de 15 et 16 ans comment devenir de meilleurs joueurs de crosse”, a déclaré Lowe.

“Il l’a simplement fait parce qu’il voulait redonner, et il est devenu un modèle pour ces jeunes hommes”, a-t-il ajouté.

Luke West, que l’on voit sur cette photo, faisait partie des six personnes tuées dans un accident à Barrie. (Soumis)

C’est pourquoi, a déclaré Lowe, la mort de West laissera un énorme trou dans la communauté de la crosse, en particulier les jeunes joueurs qui l’admiraient.

“Je pense qu’il y a 17 enfants dans cette équipe, en fait – dix-sept jeunes hommes qui ont perdu un modèle qui, j’en suis sûr, jouera avec passion pour lui à mesure qu’ils avancent.”

Pour Lowe, l’un de ses moments préférés au cours de sa carrière de 20 ans en tant qu’annonceur sportif a été d’appeler le premier but de crosse junior de West.

West a disputé six finales de championnats provinciaux, remportant deux d’entre eux, l’un en tant que joueur et l’autre en tant qu’entraîneur.

“Le jeu l’a aidé tout au long de sa vie et l’a emmené dans des endroits et lui a donné des souvenirs”, a déclaré Lowe.

“Malheureusement, cette histoire s’est terminée beaucoup trop tôt.”

Lowe a déclaré que la dernière fois que West était sur un terrain de crosse, il avait reçu une médaille d’argent en tant qu’entraîneur.

“Rien ne peut enlever la douleur. Mais sachant que la dernière fois qu’il était dans une patinoire de crosse, c’était pour avoir un métal autour du cou non pas pour son physique… mais à cause de son leadership et de sa compréhension du jeu », a-t-il déclaré.

“Et pour lui d’avoir fait les deux pour en avoir un en tant que joueur et ensuite atteindre ce niveau en tant qu’entraîneur en seulement 22 ans, c’est quelque chose. C’est un héritage.

La Barrie Minor Lacrosse Association a publié un hommage à West sur sa page Facebook, se souvenant de lui comme d’un casier favori en raison de sa ténacité, de sa ténacité et de son incroyable QI de crosse.

“Westy – l’impact que vous avez eu sur vos coéquipiers, vos entraîneurs et les jeunes hommes que vous avez entraînés est incommensurable. Rares sont ceux qui ont travaillé plus dur dans Bomber Blue, peu peuvent prétendre nous avoir portés si haut. Nous vous aimons, vous nous manquez et nous sommes reconnaissants du temps que nous avons passé avec vous », a écrit l’association.

Le maire de Barrie, Jeff Lehman, a également présenté ses condoléances dans un tweet.

Une tragédie choquante et horrible s’est produite, emportant la vie de six jeunes avec tout leur avenir devant eux. En tant que parent moi-même, c’est le pire cauchemar. Les six familles de notre ville qui sont dévastées ce matin ont besoin de toute notre compassion et de notre soutien, Barrie. https://t.co/owQJEcJbYq —Jeff Lehman (@mayor_jeff) 28 août 2022

“C’est juste une journée horrible. Ces jeunes étaient bien connus dans la communauté, très actifs dans le sport”, a déclaré Lehman dans une interview à CP24.

“C’est juste une nouvelle choquante. Je pense que ça se répercute dans la ville en ce moment.”

Il demande à la communauté de faire preuve de soutien, de compassion et de respect envers les familles touchées par l’accident.

“Gardons tous ces familles en tête de nos préoccupations en ce moment, car elles font face à la situation la plus horrible que l’on puisse imaginer”, a déclaré Lehman.

Le chef des pompiers de Barrie, Cory Mainprize, a déclaré que c’était “un jour si triste pour notre communauté”.

Plus tard dimanche, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est adressé aux médias sociaux pour présenter ses condoléances aux proches des victimes.

“Au nom de tous les Ontariens, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux proches de ces six jeunes”, indique le message.

“Nous vous portons tous dans nos cœurs pendant cette période de douleur indescriptible.”

Au nom de tous les Ontariens, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux proches de ces six jeunes. Nous vous portons tous dans nos cœurs en cette période de douleur indescriptible. https://t.co/8gc3YbuOKU – Doug Ford (@fordnation) 28 août 2022

La route de comté 27 est complètement fermée des deux côtés de McKay.

L’unité de la circulation de la police de Barrie enquête sur les lieux avec des agents de sa division des services d’enquête.

Toute personne ayant des informations sur cette collision doit contacter le service de police de Barrie.

– avec des fichiers d’Andrew Brennan