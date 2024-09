Un accident de vélo m’a fait perdre mon « super pouvoir »

Amy Grant, la chanteuse chrétienne devenue grand public dans les années 90 avec des tubes comme « Baby, Baby », parle de sa santé mentale après un accident de vélo traumatisant en 2022. Grant, qui a également subi une opération à cœur ouvert en 2020, a heurté un nid-de-poule alors qu’elle faisait du vélo près de chez elle à Nashville il y a deux ans, a perdu connaissance et a dû être hospitalisée. Elle a déjà déclaré qu’elle avait dû réapprendre à chanter après que le traumatisme de l’accident ait provoqué une « hypercroissance » d’un kyste dans sa gorge, qui a dû être retiré chirurgicalement. USA Today rapports. Dans une nouvelle interview avec Association des propriétaires d’immeubles de bureaux (AARP) la femme de 63 ans dit qu’elle était déprimée après l’accident et qu’elle n’a pas quitté sa maison pendant un mois. Elle dit aussi qu’elle avait une excellente mémoire avant l’accident, à laquelle elle ne peut plus faire confiance, comparant cela à la perte d’un « super pouvoir ».

« Je ne me souviens plus de ce dont je ne me souviens pas », dit-elle, et son équilibre en a également souffert : « Parfois, je me promène comme si j’étais saoule et je ne peux m’empêcher de rire de tout cela. » Elle ajoute : « J’ai dû être très patiente avec moi-même. (…) Mais tout le monde se remet de quelque chose. C’est la vie. Au moins, nous nous remettons chaque jour du choc de ce que signifie vieillir. » (Plus d’histoires de célébrités.)