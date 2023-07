Un accident de travail à l’aéroport de Montréal a été mortel : source

Le bagagiste qui a été grièvement blessé à l’aéroport international Montréal-Pierre Elliott Trudeau (YUL) samedi n’a pas survécu, ont confirmé les responsables de l’aéroport.

Dans un communiqué publié dimanche, Aéroports de Montréal (ADM) a indiqué que l’employé travaillait pour Equans, une société internationale de services techniques.

« Toute la communauté aéroportuaire de YUL est aujourd’hui en deuil et nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues », a déclaré le PDG d’ADM, Philippe Rainville.

Selon un porte-parole de la Commission de la sécurité du travail du Québec, la CNESST, le travailleur tentait de « déverrouiller une valise dans un équipement, possiblement un convoyeur à valises », lorsqu’il aurait fait une chute.

Deux inspecteurs de la CNESST ont été déployés à l’aéroport samedi pour interroger d’éventuels témoins et « recueillir des informations sur les circonstances de l’accident », a indiqué le porte-parole Antoine Leclerc-Loiselle.

Il n’est pas encore déterminé si l’aéroport relève de la compétence provinciale ou fédérale. Dans ce dernier cas, c’est le Bureau de la sécurité des transports du Canada qui dirigera l’enquête plutôt que la CNESST.

ADM a déclaré qu’il collaborait avec les autorités « pour s’assurer que l’enquête se déroule sans heurts », en plus de fournir un soutien aux autres employés.

« ADM a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires impliqués pour coordonner la présence des moyens d’assistance et de soutien aux personnels témoins de cet accident », poursuit le communiqué. « ADM tient à assurer la communauté aéroportuaire YUL de son plein appui suite à cet événement tragique. »



Avec des fichiers de La Presse canadienne et de Luca Caruso-Moro de CTV News.