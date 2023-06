Un accident de train en Inde tue 288 personnes et en blesse plus de 900 alors que le nombre de morts augmente | Nouvelles du monde

Plus de 900 personnes ont été blessées à la suite de l’empilement de trois trains dans le sud-est de l’Inde (Photo: EPA) Au moins 288 personnes ont été tuées et plus de 900 blessées après le déraillement de deux trains de voyageurs en Inde, piégeant des centaines d’autres dans plus d’une douzaine de wagons endommagés. L’accident s’est produit à environ 220 km au sud-ouest de Calcutta, dans le district de Balasore à Odisha, vers 19 heures, heure locale, le vendredi. Les responsables ont décrit des scènes chaotiques d’épaves tordues alors que des sauveteurs désespérés tentaient de libérer des passagers piégés et de récupérer des corps. L’accident est l’accident ferroviaire le plus meurtrier en Inde depuis plus de deux décennies. La cause est encore inconnue. Plus de 200 ambulances et 1500 sauveteurs ont été dépêchés pour rechercher des survivants (Photo: Getty) Dix à douze wagons d’un train ont déraillé et des débris de certains des wagons mutilés sont tombés sur une voie proche, a déclaré Amitabh Sharma, porte-parole du ministère des chemins de fer. Les débris ont été heurtés par un autre train de voyageurs venant de la direction opposée, et jusqu’à trois voitures du deuxième train ont également déraillé, a déclaré M. Sharma. Un troisième train transportant du fret aurait également été impliqué, mais les autorités ne l’ont pas encore confirmé. Le nombre de morts n’a cessé d’augmenter tout au long de la nuit. Des dizaines de cadavres, recouverts de draps blancs, gisaient sur le sol près des voies ferrées alors que les habitants et les sauveteurs se précipitaient pour aider les survivants. Des dizaines de personnes se sont également présentées dans un hôpital local pour donner du sang. Le secrétaire en chef d’Odisha, Pradeep Jena, a tweeté que plus de 200 ambulances avaient été envoyées sur les lieux tout au long de la nuit, ainsi que 50 bus et 45 unités de santé mobiles. Les villageois ont déclaré s’être précipités sur le site pour évacuer les gens après avoir entendu un bruit fort créé par les wagons de train sortant des voies.



Il s’agit de la pire catastrophe ferroviaire de l’Inde depuis plus de deux décennies (Photo: Getty) « La population locale s’est vraiment mise en quatre pour nous aider. Non seulement ils ont aidé à faire sortir les gens, mais ils ont récupéré nos bagages et nous ont apporté de l’eau », a déclaré Rupam Banerjee, un survivant. Plus: Tendance

La passagère Vandana Kaleda a déclaré à la chaîne d’information New Delhi Television qu’elle avait « trouvé des gens tomber les uns sur les autres » alors que son entraîneur tremblait violemment et déviait des rails. Elle a dit qu’elle avait eu de la chance de survivre. Un autre survivant qui n’a pas donné son nom a déclaré qu’il dormait lorsque l’impact l’a réveillé. Il a dit avoir vu d’autres passagers avec des membres cassés et des visages défigurés. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que ses pensées allaient aux familles endeuillées. Les habitants se sont précipités sur le site de l’accident afin d’aider les efforts de sauvetage (Photo: AP) « Que les blessés se rétablissent bientôt », a tweeté M. Modi, qui a déclaré avoir parlé au ministre des Chemins de fer et que « toute l’assistance possible » était offerte. Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité ferroviaire, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année sur les chemins de fer indiens, le plus grand réseau ferroviaire sous une seule direction au monde. En août 1995, deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes dans le pire accident ferroviaire de l’histoire de l’Inde. En 2016, un train de voyageurs a glissé hors des voies entre les villes d’Indore et de Patna, tuant 146 personnes. La plupart des accidents ferroviaires sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète. Plus de 12 millions de personnes empruntent chaque jour 14 000 trains à travers l’Inde, voyageant sur 40 000 miles de voies. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

