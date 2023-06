Un accident de train en Inde attribué à une erreur du système de signalisation

BALASORE, Inde –

Le déraillement dans l’est de l’Inde, qui a fait 275 morts et des centaines de blessés, a été causé par une erreur dans le système de signalisation électronique qui a conduit un train à changer de voie par erreur et à s’écraser sur un train de marchandises, ont annoncé dimanche des responsables.

Les autorités ont travaillé pour nettoyer l’épave mutilée des deux trains de voyageurs qui ont déraillé vendredi soir dans le district de Balasore, dans l’État d’Odisha, lors de l’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières du pays depuis des décennies.

Une déclaration du gouvernement d’Odisha a révisé le nombre de morts à 275 après qu’un haut responsable de l’État a estimé le nombre à plus de 300 dimanche matin. L’officier a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes.

Jaya Verma Sinha, un haut responsable des chemins de fer, a déclaré que les enquêtes préliminaires avaient révélé qu’un signal avait été donné au Coromandel Express à grande vitesse pour circuler sur la voie principale, mais le signal a ensuite changé et le train est entré à la place dans une ligne de boucle adjacente où il a percuté un fret chargé de minerai de fer.

La collision a renversé les autocars de Coromandel Express sur une autre voie, provoquant également le déraillement du Yesvantpur-Howrah Express entrant du côté opposé, a-t-elle déclaré.

Les trains de voyageurs, transportant 2 296 personnes, n’étaient pas en survitesse, a-t-elle déclaré. Les trains qui transportent des marchandises sont souvent garés sur une ligne en boucle adjacente, de sorte que la ligne principale est dégagée pour un train qui passe.

Verma a déclaré que la cause profonde de l’accident était liée à une erreur dans le système de signalisation électronique. Elle a déclaré qu’une enquête détaillée révélera si l’erreur était humaine ou technique.

Le système d’enclenchement électronique est un mécanisme de sécurité conçu pour empêcher les mouvements conflictuels entre les trains. Il surveille également l’état des signaux qui indiquent aux conducteurs à quelle distance ils se trouvent d’un prochain train, à quelle vitesse ils peuvent aller et la présence de trains à l’arrêt sur la voie.

« Le système est à 99,9 % sans erreur. Mais il y a toujours 0,1 % de chances qu’il y ait une erreur », a déclaré Verma. A la question de savoir si l’accident pourrait être un cas de sabotage, elle a répondu « rien n’est exclu ».

Dimanche, quelques voitures brisées, mutilées et renversées, étaient les seuls vestiges de la tragédie. Les cheminots ont peiné sous l’éclat du soleil pour déposer des blocs de ciment pour réparer les voies cassées. Une équipe avec des excavatrices enlevait la boue et les débris pour nettoyer le site de l’accident.

Un passager blessé lors du déraillement du train du 2 juin 2023 est examiné par des médecins dans un hôpital du district de Balasore, dans l’État oriental d’Orissa, en Inde, le 4 juin 2023. (AP Photo/Rafiq Maqbool)

Dans l’un des hôpitaux à près de 15 kilomètres (9 miles) du site, les survivants ont parlé de l’horreur du moment de l’accident.

Inder Mahato, employé du garde-manger, ne se souvenait pas de la séquence exacte des événements, mais a déclaré avoir entendu une forte détonation lorsque le Coromandel Express s’est écrasé dans le fret. L’impact a fait que Mahato, qui était dans la salle de bain, a brièvement perdu connaissance.

Quelques instants plus tard, lorsqu’il ouvrit les yeux, il vit à travers la porte qui avait été forcée des gens se tordant de douleur, dont beaucoup étaient déjà morts. D’autres essayaient frénétiquement de sortir de l’épave tordue de son wagon.

Pendant des heures, Mahato, 37 ans, est resté coincé dans les toilettes du train, avant que les sauveteurs ne remontent l’épave et ne l’en sortent.

« Dieu m’a sauvé », a-t-il dit, allongé sur le lit d’hôpital alors qu’il se remettait d’une fracture capillaire au sternum. « J’ai beaucoup de chance d’être en vie. »

Les amis de Mahato n’ont pas eu cette chance. Quatre d’entre eux sont morts dans l’accident, a-t-il dit.

Pendant ce temps, de nombreux parents désespérés avaient du mal à identifier les corps de leurs proches en raison de l’horreur des blessures. Peu d’autres personnes fouillaient les hôpitaux pour vérifier si leurs proches étaient vivants.

Dans le même hôpital où Mahato se remettait de ses blessures, Bulti Khatun errait à l’extérieur des locaux dans un état hébété, tenant une carte d’identité de son mari qui était à bord du Coromandel Express et se rendait dans le sud de la ville de Chennai.

Khatun a déclaré qu’elle s’était rendue à la morgue et dans d’autres hôpitaux pour le rechercher, mais qu’elle n’avait pas pu le trouver.

« Je suis tellement impuissante », dit-elle en sanglotant.

Quinze corps ont été récupérés samedi soir et les efforts se sont poursuivis pendant la nuit avec de lourdes grues utilisées pour retirer un moteur qui s’est installé au sommet d’un wagon. Aucun corps n’a été retrouvé dans le moteur et les travaux ont été achevés dimanche matin, a déclaré Sudhanshu Sarangi, directeur général des services d’incendie et d’urgence d’Odisha.

L’accident s’est produit à un moment où le Premier ministre Narendra Modi se concentre sur la modernisation du réseau ferroviaire de l’époque coloniale britannique en Inde, qui est devenu le pays le plus peuplé du monde avec 1,42 milliard d’habitants. Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année sur les chemins de fer indiens, le plus grand réseau ferroviaire sous une seule direction au monde.

Modi a visité le site de l’accident samedi et a parlé aux responsables des secours. Il s’est également rendu dans un hôpital pour s’enquérir des blessés et s’est entretenu avec certains d’entre eux.

Modi a déclaré aux journalistes qu’il ressentait la douleur des victimes de l’accident. Il a déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour les aider et punirait sévèrement toute personne jugée responsable.

En 1995, deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes dans l’un des pires accidents ferroviaires en Inde. En 2016, un train de voyageurs a glissé hors des voies entre les villes d’Indore et de Patna, tuant 146 personnes.

La plupart de ces accidents en Inde sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète.

Environ 22 millions de personnes empruntent chaque jour 14 000 trains à travers l’Inde, voyageant sur 64 000 kilomètres (40 000 miles) de voies.

——

Saaliq et Sharma ont rapporté de New Delhi.