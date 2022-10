Un accident de tracteur tue 26 pèlerins religieux

Un véhicule agricole tirant un chariot rempli de personnes dans le nord de l’Inde est tombé dans un étang, noyant la plupart des passagers

Un tracteur agricole tirant un chariot rempli de pèlerins religieux se serait renversé dans le nord de l’Inde, tombant dans un étang et faisant 26 morts.

La tragédie s’est produite samedi soir dans le district de Kanpur, dans l’État d’Uttar Pradesh, où le tracteur transportait plus de 40 personnes lors d’une cérémonie dans un temple hindou du district de Fatehpur, selon les médias. La plupart des victimes étaient des femmes et des enfants et sont mortes par noyade. 16 autres personnes ont été grièvement blessées.

“Affligé par l’accident de tracteur-chariot à Kanpur,” a déclaré le Premier ministre Narendra Modi sur Twitter. “Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Prières avec les blessés.

Modi a déclaré que les autorités locales fournissent “toutes les aides possibles” à ceux qui ont été touchés.

Affligé par l’accident de tracteur-chariot à Kanpur. Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Prières avec les blessés. L’administration locale fournit toute l’assistance possible aux personnes touchées : PM @Narendra Modi — PMO Inde (@PMOIndia) 1 octobre 2022

La cause de l’incident fait l’objet d’une enquête. Fatehpur est situé à plus de 80 kilomètres du centre de Kanpur, où plus tôt cette semaine un autre tracteur s’est renversé, tuant au moins 12 personnes.

“Un tracteur-chariot doit être utilisé pour les travaux agricoles et pour transférer des marchandises, pas pour transporter des personnes”, a déclaré le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, dans un communiqué.

Le chef du parti d’opposition Akhilesh Yadav a imputé l’accident au mauvais état des routes dans l’État, affirmant que les citoyens sont “Porter le poids des échecs” par le parti au pouvoir Bharatiya Janata. Il a allégué que les blessés devaient être transportés à l’hôpital à moto plutôt qu’en ambulance.