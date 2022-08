Un accident de montagnes russes dans un parc d’attractions allemand fait 34 blessés

BERLIN (AP) – Deux trains de montagnes russes se sont écrasés jeudi dans un parc d’attractions du sud de l’Allemagne, blessant au moins 34 personnes, dont deux grièvement, ont rapporté les médias allemands.

Un train de montagnes russes a fortement freiné et un autre train est entré en collision avec lui au parc Legoland de Guenzburg, a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Trois hélicoptères ont été déployés sur les lieux, et les services d’incendie et de secours ont été appelés à l’aide.

Il n’était pas immédiatement clair comment l’accident pourrait se produire. Cela s’est passé dans la station des montagnes russes Fire Dragon, a déclaré à dpa un porte-parole du parc d’attractions.

La semaine dernière, une femme est décédée dans un autre accident de montagnes russes dans un parc d’attractions à Klotten, dans le sud-ouest de l’Allemagne. La femme de 57 ans est tombée des montagnes russes alors qu’elles se déplaçaient et est décédée des suites de ses blessures. La cause de l’accident n’a pas encore été identifiée.

The Associated Press