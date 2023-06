Un accident de la circulation en Russie fait au moins 8 morts

Au moins huit personnes sont mortes mercredi dans l’accident d’un bus de passagers, d’un camion et d’une automobile dans la région russe du Daghestan, ont indiqué les autorités.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 16 personnes avaient été blessées et huit tuées ; l’agence de presse Interfax a cité un travailleur des services d’urgence anonyme disant que neuf personnes sont mortes et 20 ont été blessées.

Il n’y avait aucun détail immédiat sur la façon dont l’accident s’est produit ou sur le nombre de victimes à bord du bus, qui voyageait de Moscou à la ville de Khasavyurt à environ 925 miles au sud.

Le Daghestan est la région la plus méridionale de la Russie, au bord de la mer Caspienne et bordant la Géorgie et l’Azerbaïdjan.