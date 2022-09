BANGKOK (AP) – Un accident à trois voies impliquant deux bus et un camion en stationnement a tué 14 personnes et en a blessé au moins 25 dans le centre du Myanmar, ont annoncé jeudi des secouristes.

L’un des bus a été complètement détruit, a déclaré le secouriste Thet Win, et il a été difficile d’extraire les corps des deux chauffeurs de bus à cause des dégâts.

Un membre de l’équipe de secours du service funéraire gratuit de Sugatishin a déclaré que 11 personnes étaient mortes sur les lieux, tandis que les autres sont décédées à l’hôpital du canton de Kyaukpadaung. Trois des morts étaient des femmes, dont une nonne bouddhiste, a déclaré le travailleur qui a requis l’anonymat parce qu’il craignait que les autorités ne le punissent pour avoir parlé aux médias.

Il a ajouté que quatre des blessés étaient dans un état critique et envoyés dans d’autres hôpitaux publics mieux équipés.

L’accident s’est produit vers 20h30 mercredi dans le canton de Kyaukpadaung à environ 150 kilomètres (100 miles) au sud-ouest de la deuxième plus grande ville du pays, Mandalay.

Selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé, les taux de mortalité routière pour 100 000 habitants sont jusqu’à trois fois plus élevés dans les pays à faible revenu comme le Myanmar que dans les pays à revenu élevé.

L’accident de mercredi s’est produit lorsqu’un bus de passagers voyageant dans une direction s’est écrasé à l’arrière d’un petit camion handicapé garé seulement partiellement sur l’accotement de la route, puis est entré en collision avec un autre bus dans la voie venant en sens inverse, a déclaré le personnel de secours qui s’est précipité sur les lieux. The Associated Presse. Personne n’était dans le camion stationné.

Selon un rapport du ministère des Transports et des Communications, 3 158 personnes ont été tuées et 8 311 autres ont été blessées dans 6 420 accidents de la circulation au Myanmar l’année dernière. Le ministère a déclaré qu’il y avait eu 1 730 morts dans 3 533 accidents de la circulation entre janvier et juillet de cette année.

Bien que des dizaines de personnes soient tuées ou blessées chaque année sur les routes de Kyaukpadaung, les sauveteurs ont déclaré qu’il s’agissait du pire accident de ces derniers temps.

Grant Peck, l’Associated Press