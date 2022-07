Un accident de camion en Indonésie fait 11 morts ; la police dit que les freins ont échoué

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un camion-citerne a percuté des voitures et des motos près de la capitale indonésienne lundi après que ses freins aient apparemment mal fonctionné, tuant au moins 11 personnes et en blessant d’autres, a annoncé la police.

Le camion-citerne, exploité par Pertamina, l’entreprise publique indonésienne et la société d’énergie, accélérait de manière incontrôlable lorsqu’il a heurté deux voitures et 10 motos qui ont été arrêtées au feu rouge dans le quartier de Cibubur, dans l’est de Jakarta, a déclaré Latif Usman, la police de Jakarta. directeur de la circulation.

Il a déclaré que les autorités enquêtaient toujours sur la cause de l’accident, mais une enquête préliminaire a montré que les freins avaient mal fonctionné alors que le camion descendait et s’approchait du feu de signalisation de l’intersection, heurtant et renversant plusieurs automobilistes.

Au moins 11 personnes sont mortes sur le coup et six autres ont été hospitalisées pour des blessures, certaines dans un état critique, a déclaré Usman. Aucune explosion n’a été signalée à la suite de l’accident.

La police interrogeait le chauffeur du camion, légèrement blessé.

Pertamina a déclaré qu’elle s’efforçait d’étendre le traitement aux victimes et de travailler en étroite collaboration avec les autorités pour enquêter sur la cause de l’accident.

“Nous exprimons nos excuses et nos profondes condoléances aux victimes et à leurs familles”, a déclaré Eko Kristiawan, directeur de Pertamina à Java occidental.

The Associated Press