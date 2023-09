Un accident de camion dans l’Illinois provoque « plusieurs » décès et une fuite d’ammoniac qui entraîne une évacuation

TEUTOPOLIS, Illinois (AP) — Un semi-remorque transportant une substance toxique s’est renversé dans l’Illinois, causant « de multiples morts » et des conditions atmosphériques dangereuses qui ont provoqué l’évacuation des résidents de la région, ont annoncé samedi les autorités.

Les pompiers, la police et d’autres secouristes ont convergé sur les lieux vendredi soir près de Teutopolis et étaient toujours sur place samedi pour tenter de contenir le nuage d’ammoniac anhydre qui émanait du camion-citerne renversé.

« Nous avons beaucoup de pompiers courageux, d’ambulanciers, de spécialistes des matières dangereuses et d’officiers de police qui travaillent sur cette scène au moment où nous parlons », a déclaré le shérif du comté d’Effingham, Paul Kuhns, lors d’une conférence de presse samedi.

Les autorités n’ont pas précisé combien de personnes avaient été tuées ou blessées.

« Je suis désolé de dire que nous avons plusieurs morts », a déclaré Kuhns. « Et je suis désolé de dire que je n’ai pas ce chiffre exact pour vous. »

La porte-parole de la police de l’État de l’Illinois, Melaney Arnold, a déclaré que les autorités pensaient initialement qu’il y avait eu cinq morts, mais cela s’est avéré être une décision prématurée au milieu de la confusion initiale.

L’accident a provoqué « un grand panache, un nuage d’ammoniac anhydre sur la chaussée qui a provoqué des conditions atmosphériques terriblement dangereuses dans la zone nord-est de Teutopolis », a déclaré Kuhns. « En raison de ces conditions, les secours ont dû attendre. Ils ont dû atténuer les conditions avant de pouvoir vraiment travailler dessus, et la zone était assez vaste.

L’accident, qui a impliqué « plusieurs » véhicules, dont le camion-citerne, s’est produit vendredi à environ 800 mètres à l’est de Teutopolis sur l’US Highway 40 vers 21h25, a indiqué la police de l’État de l’Illinois dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Tim McMahon, chef du district de protection contre les incendies de Teutopolis, a déclaré que le camion-citerne avait commencé à fuir après s’être renversé dans un fossé. Il a déclaré que les autorités empêchaient toujours les voitures de circuler dans cette zone.

Kuhns a déclaré qu’il ne savait pas si les décès étaient le résultat de l’accident lui-même ou de la fuite de produits chimiques. Mais il a déclaré que « la scène de l’accident était vaste ».

Il s’est excusé pour tout inconvénient résultant de l’enquête et de l’évacuation.

« Je comprends à quel point ce serait frustrant de ne pas être autorisé à voyager ou à rentrer chez soi, mais nous devons vraiment concentrer nos ressources sur le déversement et sur la situation, donc si les gens peuvent faire preuve d’autant de patience, c’est ce que je demanderais. car », a déclaré Kuhns

Il y a eu un accident sur l’Interstate 70 vendredi, et les autorités avaient détourné la circulation sur l’US Highway 40, y compris le camion-citerne.

L’ammoniac anhydre est toxique et peut présenter un danger pour la santé si des procédures de manipulation sécuritaires ne sont pas suivies. Les effets de l’inhalation d’ammoniac anhydre vont de l’irritation des poumons à de graves lésions respiratoires, voire la mort à des concentrations plus élevées. L’ammoniac anhydre est également corrosif et peut brûler la peau et les yeux.

Teutopolis se trouve à environ 148 kilomètres au sud-est de Springfield, la capitale de l’Illinois.

The Associated Press