Un accident de camion dans l’Illinois fait 5 morts et 5 blessés graves | Actualités, Sports, Emplois

SPRINGFIELD, Illinois (AP) — Cinq personnes ont été tuées et cinq autres ont été grièvement blessées après qu’un camion s’est renversé dans le centre de l’Illinois, provoquant une fuite d’une substance toxique de sa cargaison et forçant l’évacuation de centaines d’habitants de la région, ont annoncé aujourd’hui les autorités.

Un semi-remorque transportant de l’ammoniac anhydre caustique s’est renversé vers 21 h 25 vendredi soir à Teutopolis, déversant plus de la moitié de sa charge de 7 500 gallons, selon l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois.

Le coroner du comté d’Effingham, Kim Rhodes, a déclaré que les cinq morts comprenaient trois membres de la même famille – un adulte et deux enfants de moins de 12 ans. Les deux autres étaient des automobilistes adultes de l’extérieur de l’État, a déclaré Rhodes. De plus, cinq personnes ont été transportées par avion vers des hôpitaux, leur état étant inconnu.

Les noms des victimes n’ont pas été divulgués et les autorités n’ont pas voulu discuter des causes du décès.

Les équipes d’urgence ont travaillé toute la nuit aujourd’hui pour tenter de contrôler le panache de la fuite et ont eu du mal à se rapprocher du lieu de l’accident.

« Nous avons beaucoup de pompiers courageux, d’ambulanciers, de spécialistes des matières dangereuses et d’officiers de police qui travaillent sur cette scène au moment où nous parlons », a déclaré le shérif du comté d’Effingham, Paul Kuhns, lors d’une conférence de presse matinale aujourd’hui.

Des entrepreneurs environnementaux privés et fédéraux, sommés de recommander une procédure de nettoyage, étaient en route vers Teutopolis, une ville de 1 600 habitants située à environ 110 miles au nord-est de Saint-Louis.

Le National Transportation Safety Board examinera l’accident, a déclaré la porte-parole Jennifer Gabris à l’Associated Press.

L’accident a provoqué « un grand panache, un nuage d’ammoniac anhydre sur la chaussée qui a provoqué des conditions atmosphériques terriblement dangereuses dans la zone nord-est de Teutopolis », a déclaré Kuhns. « En raison de ces conditions, les secours ont dû attendre. Ils ont dû atténuer les conditions avant de pouvoir vraiment travailler dessus, et la zone était assez vaste.

Bien que peu solides, les équipes travaillant la nuit ont eu du mal à résister au vent changeant.

« Le vent a tourné trois ou quatre fois sur nous », a déclaré Tim McMahon, chef du district de protection contre les incendies de Teutopolis. « C’est une autre raison pour laquelle nous avons envoyé des équipes à différents endroits, pour rendre compte de la direction du vent. »

Environ 500 habitants dans un rayon d’un mile autour du lieu de l’accident ont été évacués.

Le trafic, y compris le pétrolier, a été poussé sur l’US 40, qui divise Teutopolis, plus tôt vendredi en raison d’un autre accident de camion sur l’Interstate 70. Phillip Hartke, 75 ans, qui vit à Teutopolis mais cultive avec son fils à l’extérieur de la ville, a déclaré que l’US 40 était bloquée. après la fermeture de l’I-70.

Hartke a fini de récolter le maïs vers 21h30. En rentrant chez lui, alors qu’il approchait du centre-ville, il pouvait sentir une odeur d’ammoniac anhydre. Lorsqu’il a atteint l’US 40, des véhicules d’urgence ont envahi la zone.

«Les pompiers nous ont immédiatement conseillé : ‘évacuez vers l’ouest’», a déclaré Hartke.

Hartke a estimé que 85 % de Teutopolis était sujette à l’évacuation. Lui et sa femme vivaient avec son fils. De tels liens familiaux devraient être utiles à la plupart des évacués.

« ‘T-Town’ est une communauté très unie », a déclaré Hartke. «Beaucoup de gens ont des fils et des filles, des tantes et des oncles à moins de cinq ou six miles de la ville.»

L’ammoniac anhydre est utilisé par les agriculteurs pour ajouter des engrais azotés au sol, et il est également utilisé comme réfrigérant dans les systèmes de refroidissement des grands bâtiments tels que les entrepôts et les usines. Selon l’American Chemical Society, il est transporté à travers les États-Unis par pipeline, camions et trains.

En 2019, des dizaines de personnes sont tombées malades dans la banlieue de Chicago après que les vannes ont été laissées ouvertes sur des réservoirs d’ammoniac anhydre transportés d’une ferme du Wisconsin à une ferme de l’Illinois, créant un nuage de gaz toxique et rendant des dizaines de personnes malades. Sept personnes ont d’abord été hospitalisées dans un état critique après qu’une fuite d’un réservoir d’ammoniac anhydre tiré par un tracteur ait libéré le panache au-dessus de Beach Park.

Et en 2002, un déraillement de train a libéré de l’ammoniac anhydre à Minot, dans le Dakota du Nord, tuant un homme, et des centaines d’autres personnes ont signalé des blessures, notamment des brûlures et des problèmes respiratoires.

« C’est terrible. C’est une mauvaise chose si vous respirez, surtout parce qu’il pénètre dans vos voies respiratoires, dans vos poumons et brûle », a déclaré Kuhns.

En plus d’avoir un permis de conduire commercial, la personne au volant d’un camion-citerne transportant des substances toxiques doit poursuivre ses études et réussir un test pour obtenir une autorisation relative aux matières dangereuses, a déclaré Don Schaefer, PDG de la Mid-West Truckers Association.

« Une fois que vous avez obtenu cette approbation, il n’y a aucune restriction – sauf indication contraire – sur le transport de matières dangereuses sur la voie publique », a déclaré Schaefer. « Mais vous êtes soumis à un examen plus minutieux. »

Samedi midi, le lieu de l’accident était toujours fortement bloqué. Kuhns s’est excusé pour tout inconvénient lié à l’enquête et à l’évacuation.

« Je comprends combien il serait frustrant de ne pas être autorisé à voyager ou à rentrer chez nous, mais nous devons vraiment concentrer nos ressources sur la marée noire et sur la situation », a déclaré Kuhns. « Donc, si les gens peuvent faire preuve d’autant de patience, c’est ce que je demanderais. »







