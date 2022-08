Un accident de bus enflammé sur une autoroute japonaise fait 2 morts et 7 blessés

Selon la police d’Aichi, le bus, circulant entre le centre-ville de Nagoya et un aéroport préfectoral voisin, a apparemment heurté la cloison juste avant de quitter l’autoroute. Ils ont dit que la cause de l’accident fait l’objet d’une enquête.

TOKYO – Un bus s’est écrasé lundi sur une bande de séparation, s’est renversé et a pris feu sur une autoroute du centre du Japon, tuant deux personnes et en blessant sept autres, a annoncé la police.

La télévision publique NHK a montré le bus mutilé sur le côté et englouti par les flammes et la fumée noire.

Les pompiers et la police ont trouvé deux corps calcinés, qui appartiendraient au conducteur et à un passager, à l’intérieur du bus. Les corps ont été gravement brûlés et leur identité n’a pas pu être confirmée dans l’immédiat.