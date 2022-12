Un accident de bus en Colombie-Britannique la veille de Noël fait 4 morts et des dizaines de blessés

Quatre personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées dans un grave accident d’autobus sur une autoroute du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique la veille de Noël.

La GRC de Kelowna a confirmé les décès dans un communiqué dimanche, affirmant que des agents avaient été appelés sur l’autoroute 97C à l’est de Merritt, près de la sortie de Loon Lake vers 18 heures.

“Quatre personnes sont confirmées décédées et plusieurs personnes ont été blessées”, a déclaré Mounties dans son communiqué.

“Pendant que l’enquête est en cours, on pense que les conditions routières extrêmement glacées ont causé le renversement.”

Les responsables ont déclaré que l’accident du bus de passagers avait provoqué une réponse “Code orange” dans l’Autorité sanitaire de l’intérieur.

Les codes oranges sont activés après des catastrophes ou des événements faisant de nombreuses victimes.

Interior Health a initialement déclaré samedi soir que 53 patients avaient été transportés dans des hôpitaux de Merritt, Kelowna et Penticton.

Interior Health a lancé une réponse Code orange à la suite d’un accident de bus sur #HWY97C Les équipes médicales reçoivent actuellement 53 patients dans 3 hôpitaux situés à #Kelowna #Penticton #Merritt. Nous ne sommes pas en mesure de fournir les conditions des patients pour le moment. 1/3 – Santé intérieure (@Interior_Health) 25 décembre 2022

Dans une mise à jour dimanche, l’autorité sanitaire a déclaré que 52 patients avaient été transportés dans quatre hôpitaux.

Interrogé sur l’écart, Interior Health a déclaré à CTV News que certains patients initialement transportés à l’hôpital de Merritt avaient ensuite été transférés à Kamloops.

La police a décrit le nombre de patients transportés comme “environ 53”, affirmant qu’ils étaient toujours “en train de les localiser et de leur parler”.

À 9 h 30 dimanche, huit patients étaient toujours hospitalisés à Penticton, Kelowna et Kamloops, a indiqué Interior Health. Deux étaient dans un état grave et deux avaient des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

“Bien que le nombre de patients restant à l’hôpital soit faible, il s’agit d’un incident qui change la vie de toutes les personnes impliquées, des blessures physiques initiales aux impacts émotionnels et spirituels d’un incident comme celui-ci”, a déclaré l’autorité sanitaire. “Nos pensées vont aux familles et aux patients, ainsi qu’aux nombreux premiers intervenants sur les lieux, qui ont été touchés par cet incident tragique.”

“Notre profonde gratitude aux nombreux membres du personnel et médecins de Interior Health qui travaillent déjà ou qui sont venus dans les hôpitaux pour aider à soigner le nombre élevé de patients qui avaient besoin de soins immédiats.”

John Stepovy, directeur d’Ebus, a confirmé à CTV News que l’accident impliquait l’un des bus de son entreprise et qu’il y avait 52 passagers plus un chauffeur de bus à bord.

La police a déclaré que le conducteur avait coopéré à leur enquête, qui est de nature “non criminelle”.

Les premiers résultats de l’enquête indiquent que l’autobus roulait vers l’ouest lorsque l’accident s’est produit, a indiqué la GRC. Les agents sont arrivés pour constater que le véhicule avait roulé sur le côté passager et s’était immobilisé dans les voies en direction est de l’autoroute. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans le crash.

“Nous ferons tout notre possible et nous sommes là pour répondre aux questions et aider”, a déclaré Stepovy au téléphone. “Nous ferons tout notre possible pour ramener (les passagers) à la maison et renouer avec leurs proches.”

Stepovy a déclaré que les services du jour de Noël avaient été suspendus en raison de «l’aggravation des conditions» et que l’entreprise coopérait avec l’enquête de la GRC sur l’accident.

Il n’a pas précisé la cause de l’accident, mais malgré les conditions, l’autoroute était ouverte au moment de l’accident.

“Les conditions routières ont été décrites comme très mauvaises, avec de la glace et de la neige sur la surface de la route ainsi que de la pluie et de la grêle”, a déclaré la GRC dans un communiqué.

Troy Clifford, président d’Ambulance Paramedics of BC, a déclaré qu’un nombre “important” de véhicules ambulanciers ont répondu à l’incident.

“La plupart d’entre eux venaient de Kelowna ou de la région du centre de l’Okanagan, de West Kelowna, de Peachland, jusqu’à Penticton”, a déclaré Clifford. “Puis de l’autre côté de Merritt, Logan Lake.”

Il a ajouté que “l’ambulance de la catastrophe” s’était également rendue sur les lieux.

“Nous avons ce qu’on appelle notre véhicule de soutien aux incidents de masse, c’est donc une ambulance qui a plusieurs civières”, a-t-il déclaré. «Nous les avons stratégiquement situés dans la province pour des événements malheureux comme celui-ci qui se produisent.»

La GRC a déclaré que l’accident avait forcé la fermeture d’un tronçon de l’autoroute 97C, le connecteur Okanagan, dans les deux sens près de Merritt. La route a rouvert le matin de Noël.

Santé intérieure a tweeté que une ligne d’information a été mise en place pour permettre aux familles de savoir dans quel hôpital leurs proches ont été dirigés.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby, le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth, le ministre de la Santé Adrian Dix et le ministre des Transports Rob Fleming ont publié une déclaration conjointe disant qu’ils étaient “choqués et attristés” d’apprendre l’accident.

“Nos pensées vont aux personnes touchées par l’accident, à leurs proches, aux premiers intervenants et aux travailleurs de la santé qui donnent tout pour soigner les gens et assurer leur sécurité”, indique le communiqué.