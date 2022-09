Un accident de bus en Chine suscite la colère contre les politiques locales de covid, selon des responsables

Dans les pays démocratiques, cela aurait eu tous les ingrédients d’une crise politique pour les hauts dirigeants : une perte de vie horrible et évitable ; un lien direct entre la catastrophe et les politiques nationales ; une réélection imminente.

Un accident de bus mortel en Chine suscite la fureur et le chagrin à propos de la politique «zéro covid»

La tragédie a touché le public, déclenchant une colère et un chagrin généralisés, peut-être en partie parce que cela aurait pu se produire n’importe où en Chine. De tels transferts tard dans la nuit ont été courants tout au long de la pandémie, car les autorités locales ont eu du mal à respecter les délais pour éradiquer les épidémies.

Après l’accident de Guiyang, même des commentateurs généralement pro-gouvernementaux, comme Hu Xijin, l’ancien rédacteur en chef belliciste du journal d’État Global Times, ont eu du mal à simplement qualifier cela d’incident de la circulation et ont appelé à un examen de la pandémie locale. politiques de contrôle.

“Il y a beaucoup de critiques publiques sur le zéro-covid, mais vous ne voyez pas cela se traduire par une critique significative de Xi Jinping de l’intérieur du système”, a déclaré Vincent Brussee, analyste au Mercator Institute for China Studies, à propos de l’accident de bus. contrecoup.

En réponse à l’accident, le gouvernement du Guizhou a annoncé lundi que trois fonctionnaires de Guiyang avaient été suspendus et faisaient l’objet d’une enquête. Il s’agissait de Zhu Gang, chef du district de Yunyan de la ville, Song Chengqiang, chef des transferts de quarantaine du district de Yunyan et un haut responsable de la police du district.

Les universitaires ont déclaré qu’il était peu probable que le gouvernement de Xi renonce à son approche “covid zéro dynamique” pour l’instant, que Pékin a déclarée supérieure et plus humaine que la stratégie américaine consistant à permettre au virus de circuler. Le gouvernement central chinois a à plusieurs reprises imputé les décès et les souffrances des blocages à la mauvaise exécution par les autorités locales, tout en qualifiant la stratégie globale de correcte.