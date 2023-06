Un accident de bus en Australie fait 10 morts, selon la police

CANBERRA, Australie –

La police australienne a déclaré lundi que les premières enquêtes indiquaient que 10 personnes avaient été tuées dans un accident de bus de nuit dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

La police a déclaré que 11 autres personnes avaient été blessées dans l’accident et avaient été transportées dans des hôpitaux de la région par hélicoptère et par la route. 18 autres passagers n’ont pas été blessés. La police a déclaré avoir répondu aux informations selon lesquelles un bus avait roulé.

Le conducteur du bus, un homme de 58 ans, a été emmené dans un hôpital de la région sous surveillance policière pour des tests et une évaluation obligatoires, a indiqué la police dans un communiqué.

L’accident s’est produit peu après 23h30 dans la ville de Greta. La police a déclaré qu’elle avait établi une scène de crime sur le site et avait ouvert une enquête sur la cause de l’accident.

Les médias australiens ont rapporté qu’il s’agissait d’un bus de mariage. Jay Suvaal, le maire de Cessnock à proximité, a déclaré que l’accident était « vraiment horrible ».

« Nous sommes une destination touristique et de mariage majeure dans la Hunter Valley, et il y aura donc des gens de tout l’État et du pays qui se sont rendus dans ces régions et ont probablement fait des choses similaires », a-t-il déclaré à Network Nine. « Je pense que cela enverra des ondes de choc à travers la communauté au sens large. »